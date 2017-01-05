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Uçar'dan Fatsa Çevre Yolu açıklaması



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar, Fatsa Çevre Yolu projesinin ilçeye kazandırılacak en önemli projelerin başında yer aldığını söyledi.

Şehir geçişi kapasitenin bugün ve yakın gelecekteki trafik koşullarında yeterli olamayacağının tespit edildiğini belirten Başkan Abdullah Uçar, "Fatsa Çevre Yolu'nda yapım ihalesi öncesinde çalışmaların başlaması için ilk tarihi adım olan proje etüt ve danışmanlık hizmet alım ihalesi 18 Ocak'ta yapılacaktır. Hemşerilerimizi özellikle çevre yolunun geçiş güzergahı ile ilgili teknik olarak bilgilendirmek istedim. Çevre yolu projesi yaklaşık 22 km civarında olup, Ünye ilçemize bağlı eski Kızılca Kese Mahallesi yol ayrımının 500 metre gerisinden Kavaklar Mahallesi mevkiinden Samsun-Ordu kara yoluna yatay konumda başlayıp Kavaklar Deresi köprü yapımı sonrasında tünel başına kadar bitimi gerçekleşecektir. Yapıldığında ülkemizin en uzun tünellerinden biri olma özelliğine de sahip olacaktır. T-1 tünelinin geçtiği yer ise Fatsa ilçemizin Başköy, Yapraklı, Sazcılar Mahallesi ve Ayazlı Mahallesi'nden sonra yol güzergahında Kumru-Korgan yolunun 3.3 kilometresinde bir köprülü kavşak bulunmaktadır. T2 tüneli Kaleönü Mahallesi olup bitimi Meşebükü Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin 850m uzunluğunda olacaktır. Devamında yol güzergahı Çamaş-Çatalpınar -Aybastı yol güzergahında ise farklı seviyeli kavşak ve Bolaman Irmağı üzerinde yapılacaktır. T3 tünelinin geçtiği yer ise Konakbaşı Mahallesi'nden geçmekte olup, daha sonrasında Ilıca Irmağı üzerinde bir adet köprü ve farklı seviyeli kavşak mevcut olması muhtemeldir. Çevre yolunun Bolaman Gölbaşı Mahallesi'nde başlayıp Samsun-Ordu kara yoluna yatay konumlu bir şekilde 500 metre içeriden geçen Fatsa Anadolu Lisesinin arkasından ilerleyen ve Ordu-Perşembe yol ayrımının birinci kilometresinde sona eren T4 tüneli 2974 metre ise yol güzergâhı olarak projelendirilmiştir. Toplam uzunluğu 10 bin 180 metre olan 5 adet tünel, toplam uzunluğu 400 metre olan 3 adet köprü, 5 adet farklı seviyeli kavşak, 1 adet köprülü kavşak, özel yapılar dışındaki proje uzunluğu ise 11 bin 124 metredir. Proje uzunluğu toplamı ise 21,7 kilometre olarak hesaplanmıştır. Çevre yolumuz Fatsa ilçemize hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

(AA-SLH-Y)



05.01.2017 19:54:03 TSI

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