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Fatsa'da taş duvar çalışmaları



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Kayaca Mahallesi Yetim Hasanoğlu mevkisinde 2 yıl önce heyelan neticesinde hasarlı olan yere Fatsa Belediyesi ekipleri tarafından taş duvar yapıldı.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe, "Kayaca Mahallesi Yetim Hasanoğlu mevkisinde heyelan meydana gelen yere mahalle halkının talebi üzerine taş duvar çalışması başlattık. Söz konusu yere Kırsal Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 27 metre uzunluğunda 9 metre yüksekliğinde taş duvar yapılmıştır. Yapılan bu çalışma sayesinde Yetim Hasanoğlu mevkisindeki mağduriyet giderildi" dedi.



Şehit Mehmet Cihan Sokağa taş duvar yapıldı

Şerefiye Mahallesi Şehit Mehmet Cihan Sokak'ta mahalle halkının talebi üzerine Fatsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 3 metre yüksekliğinde 40 metre uzunluğunda taş duvar yapıldı.

Şehit Mehmet Cihan Sokağa taş duvarın sokak güzergahında bulunan binaların önünden geçen yolun daha sağlıklı çalışması için yapıldığı belirtildi.

Bir hafta süren çalışma sonrası Şerefiye Mahallesi Muhtarı Osman Nuri İnal ihtiyaç hasıl olduğu için belediyeden taş duvar talep ettiklerini belirterek, "Talebimizi değerlendiren Fatsa Belediye Başkanımız Hüseyin Anlayan ve ekibine çok ederiz" diye konuştu.

(AA-SLH-Y)



05.01.2017 19:56:47 TSI

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