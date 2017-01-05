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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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ADÜ Kuşadası Müzik ve Bale Ortaokulu eğitime başladı

05 Ocak 2017 Perşembe, 22:04
ADÜ Kuşadası Müzik ve Bale Ortaokulu eğitime başladı
ADÜ Kuşadası Müzik ve Bale Ortaokulu eğitime başladı

(Fotoğraflı)

Zafer Hacısalihoğlu
AYDIN (İHA) - Türkiye'nin ilk ilçe Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu Kuşadası'nda açıldı.
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı Kuşadası Müzik ve Bale Ortaokulu, eğitim yaşamına başladı. Kuşadası Belediyesi tarafından kiralandıktan sonra eğitim-öğretime uygun hale getirilen ve Müzik ve Bale Ortaokulu'na tahsis edilen yeni binada ilk ders zili çaldı.
Ağustos ayında yapılan seçmelerle ilk öğrencilerini kabul eden Müzik ve Bale Ortaokulu, Türkmen Mahallesi Esen Sokak No.9 adresinde yer alan binanın belediye tarafından kiralanarak eğitim-öğretim için gerekli tadilat ve düzenlemelerin yapılmasının ardından eğitim yaşamına adım attı. ADÜ Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu'nda keman, viyola, viyolonsel ve piyano dersleri almaya başlayan yetenekli minik öğrencilerin, temelden yetiştirilmesi hedefleniyor.
ADÜ Devlet Konservatuvar Müdürü Yrd. Doç. Dr. Özgür Elgün, Kuşadası Belediyesi'nin, ilçede geçtiğimiz yıl lisans düzeyinde eğitim yaşamına başlayan ADÜ Devlet Konservatuvarı'nın ardından ADÜ Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü Müzik ve Bale Ortaokulu'nun eğitim yaşamına başlayabilmesi için de büyük bir katkı sunduğunu belirtti. Elgün, bina tahsisi, tadilat, tamirat desteğinin yanı sıra ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olan Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti.
(ZH-MB-Y)

05.01.2017 22:08:50 TSI
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