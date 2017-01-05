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Adanalılar 5 Ocak Kurtuluş Resepsiyonu'nda buluştu



(Fotoğraflı)



Süleyman Cenk İdaye

ADANA (İHA) - Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde "5 Ocak Kurtuluş Resepsiyonu" düzenlendi.

Hiltonsa Oteli'nde düzenlenen resepsiyona başta Adana Valisi Mahmut Demirtaş olmak üzere, kent kurmayları ve Adanalılar yoğun katılım gösterdi. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü, resepsiyona gelen konukları girişte karşılayarak teker teker tokalaştı. Etkinlikte ilk olarak " 5 Ocak Adana'nın Kurtuluş ve 15 Temmuz darbe girişimi belgesi" gösterildi.

"Adana şehitler diyarı" diyerek sözlerine başlayan Başkan Sözlü, "Milli mücadele döneminde de bu böyleydi. Bugün ki vermiş olduğumuz mücadelede de böyle, Adana şehitler diyarı, Adana bayrak şehri, Adana gaziler grubu. Türk milli mücadelesinde öylesine önemli bir yer edinmiş bu toprağın insanları bu unvanların hepsini bugünde hak ediyor. Milli mücadelede o destansı varlığı gösteren, Adana'nın evlatlarının torunları elbette bu mirasa hakkınca sahip çıkma duyarlılığı göstereceklerdir. Yandı bitti kül oldu denilen bir milletin, kısıtlı imkanlarla canını dişine takarak, kanıyla canıyla bedel ödeyerek kazanmış olduğu bir mücadelenin sonunda bağımsızlığını kazanmıştır. Bu Türk milletinin iradesidir. O Türk milleti iradesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü lider olarak seçmiş ve onun önderliğinde bir bağımsızlık mücadelesinde anlının akıyla başının dikiyle çıkmıştır. O gün de bu zaman kadar Cumhuriyet Türkiye'si çok mesafe kat etti. Bugün topraklarımız küçülse de dünyanın güçlü milletlerinden güçlü devletlerinden birisi olarak varlığımızı sürdürmekteyiz. 15 Temmuz kalkışmasında elbette her yerde çürük elmaları olur içerisine birkaç çürük elma çıkmış olsa da, özellikle birinci ordu komutanının sağlam ve net mesajından sonra aslında Türk ordusunun samimi duruşu ortaya çıkmıştır. Adana'da biz hiçbir asker mukavemetiyle karşılaşmadan 15 Temmuzu atlattık" ifadelerini kaydetti.

Resepsiyonun son kısmında yöresel kıyafetlerden oluşan "Toros Esintileri" isimli defile yapıldı. Birbirinden güzel mankenler, sundukları yöresel kıyafetler ile büyük ilgi topladı. Defilenin sonunda davetliler hep birlikte Türk bayraklarını salladı.

(CNK-ÖZ-Y)



05.01.2017 22:18:38 TSI

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