YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milas Kaymakamı Arslan TEOG birincisini tebrik etti

Milas Kaymakamı Arslan TEOG birincisini tebrik etti



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) sınavı sonuçlarının ardından başarılı olan öğrenciler belli olmaya başladı. Muğla'nın Milas ilçesinde TEOG sınavında 120 sorunun da tamamına doğru cevap veren başarılı öğrenciler arasında yer alan Kaan Onat Akman'ı Kaymakam Eren Arslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal tebrik etti.

TEOG sonuçların açıklanması ile dereceye giren öğrenciler de belli oldu. TEOG'da sorulan 120 sorunun da tamamına doğru cevap vererek Türkiye birincileri arasında yer alan Özel Milas Özge Ortaokulu 8/B şubesinde eğitim öğretim görmekte olan Kaan Onat Akman, annesi Berna ve babası Serkan Akman ile birlikte Okul Müdürü Ayşe Yolcu, Müdür Yardımcısı Kasım Özkan da katılımıyla ilk önce Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal'ı, ardından ise Milas Kaymakamı Eren Arslan'ı ziyaret etti.

Öğretmen ve ailesinin katkıları büyük

Kaan Onat Akman'ı tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Bal, "öğrencimizin başarısında öğretmenleri ve ailesinin büyük katkıları var. Ben hem Kaan'ı hem de ailesi ve öğretmenlerini de kutlamak istiyorum" dedi.

Kaan'a hediye takdim eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Bal daha sonra öğretmen ve aileleriyle birlikte Kaymakam Arslan'ı ziyaret ettiler.

Başarısından dolayı Kaan'ı kutlayan Kaymakam Arslan, öğrenciye gelecekte ne olmak istediğini sordu. Daha önceleri doktor olmak isteğini belirten Kaan, bu düşüncesinin değiştiğini, şuanda da hangi mesleği seçeceğine karar veremediğini söyledi. Kaan ayrıca, TEOG'dan elde ettiği başarıdan dolayı sürekli tebrik edilmesinin de kendisine ilginç geldiğini belirtti.

Mevcut şartlarda en iyisini yapmalıyız

Kaan'a "henüz yolun başındasın. Yıllar geçtikçe düşüncelerinde değişiklikler olabilir. Düşüncelerin ne yönde olursa olsun senin başarılı olacağına inanıyoruz" diyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hangi mesleği yaparsak yapalım önemli olan o işi başarılı bir şekilde sürdürmek. Milas'ın eğitim alanındaki başarısı bizler için çok önemli. Senin elde etmiş olduğun başarı bireysel bir başarı. Bu çok sevindiren, gurur veren bir sonuç. İnşallah senin ve bizim için bu gurur artarak devam eder. Bizler için kurumsal başarıyı yükseltmek daha da anlamlı olacaktır. Kaan'ın bu başarısını Milas'ın geneline yaymalıyız. Esas hedefimiz eğitim alanındaki başarı çıtasını yukarı taşımak. Eğitim her zaman birinci önceliğimiz olmak zorunda. Eğitim bir ülkenin geleceği açısından da çok önemli. Teknik ve alt yapı eksikliklerimiz olabilir. Ama mevcut şartlarda en iyisini yapmalıyız. İnşallah senin bu başarın, senden sonra gelecek olanlara da örnek olur."

Kaymakam Arslan yaptığı konuşmanın ardından Kaan Onat Akman'a hediye vererek başarısını bir kez daha kutladı.

(ÇP-MB-Y)



06.01.2017 01:52:56 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER