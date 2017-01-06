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Aydın'da öğrenciler Halep'e duyarsız kalmadı



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AYDIN (İHA) - Aydın Lisesi öğrencileri Halep'e yardım için kendi harçlıklarından topladıkları 1080 TL'yi, Aydın Müftüsü Ömer Kocaoğul'a teslim etti.

Aydın Lisesi 3. Sınıf öğrencisi Bedirhan Uysal'ın öncülüğünde lise genelinde Halep'e yardım kampanyası düzenleyen öğrenciler, bu kampanyada topladıkları 1080'TL'yi, okul müdürü Metin Tağa ile birlikte, Aydın Müftüsü Ömer Kocaoğul'a makbuz karşılığı teslim ettiler.

Aydın Müftüsü Kocaoğul, topladıkları yardımlar içinde en değerlisinin, öğrencilerin yapmış olduğu yardım olduğunu belirterek, öğrencilerin bu konuda duyarlı davranmalarının kendisini çok duygulandırdığını dile getirdi.

(OD-MB-Y)



06.01.2017 08:54:55 TSI

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