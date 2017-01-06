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Söke'de işyeri yangını korkuttu



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Söke'nin Çeltikçi Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan işyerinde çıkan yangın korkuttu.

Yangının çıkmasının ardından sürekli çalan güvenlik alarmı ve dumanları gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye kepenkleri kapalı dükkanla karşılaştı. Yapılan çalışmanın ardından otomatik kepengin açılması ve bir camın kırılmasıyla dükkana girilebildi. Elektrik panosundan çıktığı sanılan yangın Söke itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangın heyecanlı dakikaların yaşanmasına neden oldu.

(LT-MB-Y)



06.01.2017 08:55:54 TSI

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