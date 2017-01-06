06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vezirköprü'de nüfus istatistikleri açıklandı

06 Ocak 2017 Cuma, 09:08
Vezirköprü'de nüfus istatistikleri açıklandı
Vezirköprü'de nüfus istatistikleri açıklandı

(Fotoğraflı)

Adnan Aci
SAMSUN (İHA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2016 yılında doğum oranının ölüm oranından, evlenme oranının boşanma oranından daha yüksek olduğu açıklandı.
2016 yılında bin 631 yeni doğan çocuk için nüfus cüzdanı çıkartılırken, aynı yıl içinde 412 ölümün gerçekleştiği bildirildi. Evlenme oranının boşanma oranından daha yüksek olduğunu belirten İlçe Nüfus Müdürü Halis Bilen, ilçede 2016 yılında 762 çiftin evlendiğini, sadece 65 çiftin boşandığını ifade etti. Bilen, 2015 yılına göre 2016 yılında evlenme ve yeni doğan çocuk oranında az da olsa düşüş olduğunu, adres değişikliği için 3808 başvuru yapıldığını sözlerine ekledi.
2015 yılında 884 çift evlenirken, 2016 yılında 762 çiftin evlendiği, 2015 yılında bin 770 yeni doğan çocuk için nüfus cüzdanı için başvurulurken, 2016 da bu sayının bin 631'e düştüğü açıklandı.
(ACİ-SLH-Y)

06.01.2017 09:12:45 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Samsun'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

SAMSUN'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI

Samsun'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Samsun'da bıçakla yaralama
YEREL

SAMSUN'DA BIÇAKLA YARALAMA
İlkadım'da gençler değerleriyle buluşacak
YEREL

İLKADIM'DA GENÇLER DEĞERLERİYLE BULUŞACAK
Yılmaz: &quot;Hizmeti vatandaşın ayağına götürüyoruz&quot;
YEREL

YILMAZ: "HİZMETİ VATANDAŞIN AYAĞINA GÖTÜRÜYORUZ"
Kayseri'deki terör saldırısı
YEREL

KAYSERİ'DEKİ TERÖR SALDIRISI
Samsun'da bayan kuaförleri pazar günü kapanacak
YEREL

SAMSUN'DA BAYAN KUAFÖRLERİ PAZAR GÜNÜ KAPANACAK
Sağlık Söyleşileri
YEREL

SAĞLIK SÖYLEŞİLERİ
Mardin'e tayini çıkan müftüye veda yemeği
YEREL

MARDİN'E TAYİNİ ÇIKAN MÜFTÜYE VEDA YEMEĞİ
Başkan Göksel: &quot;Şimdi milli seferberlik zamanı&quot;
YEREL

BAŞKAN GÖKSEL: "ŞİMDİ MİLLİ SEFERBERLİK ZAMANI"
Samulaş engelleri kaldırıyor
YEREL

SAMULAŞ ENGELLERİ KALDIRIYOR
Samsun'daki silahla yaralama
YEREL

SAMSUN'DAKİ SİLAHLA YARALAMA
Samsunspor, Kone ve Göksu ile prensipte anlaştı
YEREL

SAMSUNSPOR, KONE VE GÖKSU İLE PRENSİPTE ANLAŞTI
Büyükşehir İŞGEM'le tanışan patron oluyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR İŞGEM'LE TANIŞAN PATRON OLUYOR
İstihdamda 'diyalog ve işbirliği' çağrısı
YEREL

İSTİHDAMDA 'DİYALOG VE İŞBİRLİĞİ' ÇAĞRISI
Simülasyon tırında 40 bin kişiye eğitim
YEREL

SİMÜLASYON TIRINDA 40 BİN KİŞİYE EĞİTİM

Samsun'dan Haleplilere yardım
YEREL

SAMSUN'DAN HALEPLİLERE YARDIM
YÖK Başkanı Saraç:
YEREL

YÖK BAŞKANI SARAÇ:

Samsun'da silahlı yaralama
YEREL

SAMSUN'DA SİLAHLI YARALAMA