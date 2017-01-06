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Hatay'ın 5 ilçesinde elektrik kesintisi



HATAY (İHA) - Hatay'ın Dörtyol, Erzin, Samandağ, Reyhanlı ve Antakya ilçelerinde pazar günü bakım ve TEİAŞ çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Ocak Pazar günü, Dörtyol ilçesi Konaklı Mahallesi 09:00-15:00 saatleri arasında, Erzin ilçesi Yukarıburnaz Mahallesi ve BOTAŞ A.Ş. 09:00-14:00 saatleri arasında, Samandağ ilçesi ve bağlı mahalleleri 02:00-04:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

Reyhanlı ilçesi Cüdeyde, Pınarbaşı, Esentepe, Bahçelievler, Bağlar, Mustafa Kemal, Gültepe ve Adabucak mahallelerinde 09:00-16:00 saatleri arasında, Antakya ilçesi Gazi Mahallesinde 09:00-13:00 saatleri arasında enerji kesintisine gidilecek.

(ELF-Y)



06.01.2017 09:29:27 TSI

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