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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Satranç Kursu'nu tamamlayan öğrencilere sertifika

06 Ocak 2017 Cuma, 09:38
Satranç Kursu'nu tamamlayan öğrencilere sertifika
Satranç Kursu'nu tamamlayan öğrencilere sertifika

(Fotoğraflı)

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi Gençlik Merkezi'nde açılan Satranç Kursu'nu tamamlayan öğrencilerinin sertifikaları törenle verildi.
8 Kasım'da başlayan ve 10 Aralık'ta son bulan Satranç Kursu'nu tamamlayan öğrencilere Lüleburgaz Gençlik Merkezi'nde sertifika töreni düzenlendi. Sertifika törenine, Lüleburgaz Gençlik Merkezi Müdürü Aslı Özçelik, Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Hakan Güler, öğretmenler Uğur Karyağdı, Fatma Serdal ve öğrenci aileleri katıldı. 96 saatlik kursu tamamlayan 20 öğrenciye sertifikaları verildi. Sertifika töreninden sonra hatıra fotoğrafı çektirildi.
(KA-MEF-Y)

06.01.2017 09:43:14 TSI
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