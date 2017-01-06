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'Bebek Dostu' aile hekimliği birimlerine plaketleri dağıtıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Halk Sağlığı İl Müdürlüğü tarafından "Bebek Dostu Aile Hekimliği Birimi" unvanı almaya hak kazanan sağlık kuruluşlarına plaketleri dağıtıldı.



Aydın Halk Sağlığı İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Bakanlığımız tarafından 1991 yılından beri temel amacı emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi olan 'Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı' yürütülmektedir. Program kapsamında; güncel bilgilerle eğitilmiş sağlık personeli ile gebeliklerinden itibaren anne adaylarını anne sütü ile emzirme konusunda bilgilendiren, doğumdan hemen sonra annelere bebeklerini nasıl emzirecekleri konularında yardımcı olan hastanelerimiz 'Bebek Dostu Hastane' ve Aile Sağlığı Merkezlerimizde 'Bebek Dostu Aile Hekimliği Birimi' unvanını almaktadır. İlimizde yürütülen söz konusu çalışma kapsamında Müdürlüğümüzce Çine Toplum Sağlığı Merkezine bağlı Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan kriterleri uygun birimlerimize 'Bebek Dostu Aile Hekimliği Birimi' ünvanı plaketleri dağıtılmıştır. İlimiz genelinde 2017 yılı içerisinde çalışmalarımız devam edecektir. Bebek Dostu Aile Hekimliği Birimlerinde yapmış oldukları başarılı uygulamaları nedeniyle sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz" denildi.

(MB-Y)



06.01.2017 09:44:09 TSI

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