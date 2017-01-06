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TEOG sınavında dereceye giren öğrenciler Kaymakam Duru'yu ziyaret etti



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Develi'de TEOG sınavında dereceye giren öğrenciler, öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Arslan ve öğretmenleriyle birlikte Develi Kaymakamı Murat Duru'yu makamında ziyaret etti.

Develi Kaymakamı Murat Duru, "2016-2017 1. TEOG sınavında 2 öğrencimiz 120 sorunun 120'sine doğru cevap vererek tam puan almıştır. 6 öğrencimizin 4'ü 119 ve 2'si ise 118 doğru yapmıştır. Sonuç itibarıyla İlçemiz Develi oransal olarak Türkiye ortalamasının üstünde başarı sağlamıştır. Bizlere ziyadesiyle mutluluk yaşatan çocuklarımız öğretmenleriyle beraber bugün ziyaretimize geldiler. Ayrıca büyük oğlum Çağatay da 117 netle mutluluğumuza mutluluk kattı.

Başarılı çocuklarımızı bizler de sevindirip motive etmek amacıyla onlara çeşitli hediyeler verdik. Bu hediyelerden biri de zihinsel ve sosyal gelişime 120 çeşit katkısı olan satranç takımıdır. Çocuklarımızın bu başarısında emeği geçen okul müdürlerimizi ve baş tacı öğretmenlerimizi yürekten kutluyor ve teşekkür ediyorum.

Nisan ayının son haftasında yapılacak 2. TEOG sınavına girecek bütün yavrularımıza şimdiden başarılar diliyorum." diye konuştu.

Develi'DE TEOG'da başarı gösteren öğrenciler şunlar: Mehmet Akif Ersoy Ortaokulundan M. Hüseyin Koçyiğit , İbrahim Yıldırım, Emin Nur Baldık, Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulu, Aleyna Yarman, Zeynep Betül Yalçın, Ülkü Paksoy, Fatma Zehra Nur Paksoy ; Ömer Mavi Ortaokulundan Miyase Nur Öztürk.

(SK)



06.01.2017 09:52:21 TSI

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