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Buğday kuraklık verim sigortası toplantısı



(Fotoğraflı)



KİLİS (İHA) - Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. (TARSİM) buğday kuraklık verim sigortası ile ilgili bilgilendirme ve tanıtım toplantısı yapıldı.

TARSİM Adana Bölge Müdürü İrfan Alkaş'ın sunumu ve çiftçilerin katılımıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

TARSİM Adana Bölge Müdürü Sayın İrfan Alkaş, çiftçilere, buğday kuraklık verim sigortası ile ilgili bilgilendirdikten sonra çiftçilerin sorularını yanıtladı.

(MAD-BRN-Y)



06.01.2017 09:53:46 TSI

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