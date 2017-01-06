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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Tarihi Germir İlkokulu restore edildi

06 Ocak 2017 Cuma, 09:57
Tarihi Germir İlkokulu restore edildi
Tarihi Germir İlkokulu restore edildi

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Sultan Reşad Döneminde Germirli İmamzade Ali Efendi tarafından 1911 yılında inşa edilen Germir İlkokulu Melikgazi Belediyesi tarafından restore edildi.
Osmanlı sivil mimarisinde önemli bir yeri olan binanın gün yüzüne çıkarılarak, turizme kazandırıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, aslına uygun olarak gerçekleştirilen restorasyonun Tarihi Kentler Birliği tarafından sivil mimari çalışma projesi ödülüne layık bulunduğunu ifade etti.
Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:
"Melikgazi Belediyesi olarak tarihi yapıları aslına uygun olarak onarıyoruz. Tamamlanan yapıları günümüz hizmetine sunuyoruz. Bu zamana kadar çalışması tamamlanan 18 eserden 7'si ödül almıştır. Alınan ödüller ve vatandaşlarımızın takdiri yaptığımız çalışmanın yerinde, zamanında ve hakkı ile yapıldığının bir ifadesidir. Germir Mahallesinde yer alan Germir İptidai Mektebi(İlkokulu)'ndeki aslına uygun onarım çalışmamız tamamlanmıştır. Kültürel bütünlük, miras ve yapıya özgün çalışmadan dolayı Anadolu Kültür mirası için önem arz etmektedir. Yakın zamanda düzenleyeceğimiz törenle bu anlamlı eserin tanıtımını yaparak, daha işlevsel bir görünüm kazanması için istişarelerde bulunacağız. Kayserimize ve Anadolu kültür mirasına hayırlı olsun."
(SK)

06.01.2017 09:59:41 TSI
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