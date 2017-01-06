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MTSO'dan sel mağdurlarına destek ziyareti



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MERSİN (İHA) - Mersin, 29 Aralık 2016'da yaşanan sel felaketinin yaralarını sarıyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'da (MTSO) sel felaketi sonrasında üyelerini yalnız bırakmadı. Mağdur firmalarının zararını en aza indirmek için çalışma başlatıldı.

MTSO yetkilileri Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut başkanlığında, 29 Aralık 2016'da yaşanan sel felaketinde mağdur olan üyelerine geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirerek, 'yanınızdayız' mesajı verdi. Mezitli, Akdeniz, Tırmıl Sanayi Sitesi ve Mersin Toptancı Hal Kompleksi gibi selden en çok zarar gören bölgelerde faaliyet gösteren esnafı ziyaret eden yetkililer, zararın en aza indirilmesi için yürüttükleri çalışmaları ve sel mağdurlarının yapması gerekenleri aktardı. Gün boyu devam eden ziyaretlerde 50'ye yakın üye ziyaret edilerek bilgi alındı.

Ziyaretler sırasında firma yetkilileriyle sohbet eden Şerafettin Aşut, önümüzdeki süreçte mağduriyetin en aza indirilmesi noktasında ne yapılması gerektiğini anlattı. Vergi dairelerine verilecek beyannamelerde yaşanan zararın yazılabilmesi için vergi dairesinden rapor çıkarılması gerektiğine işaret eden Aşut, vergi dairesinden alınacak rapora ek olarak işyerleri sigortalı firmaların, sigorta şirketlerine başvurmaları, ayrıca itfaiyeden de bir rapor almaları gerektiğini vurguladı. Aşut ayrıca, mahkemelerden tespit raporu alınmasının tazmin sürecindeki anlaşmazlıklar için faydası olabileceğini belirtti. Oda olarak mağduriyeti hafifletebilmek adına bir takım çalışmalar yürüttüklerini de aktaran Aşut, önümüzdeki süreçte mağdur olan üyelere aidatlara yönelik kolaylıklar sağlayacaklarını söyledi.

Bu dönemde destek kredilerinin öneminin daha da arttığına dikkat çekerek TOBB nefes kredisi uygulamasını hatırlatan Aşut, selzedelerin bu krediden öncelikli olarak yararlanması için bankalarla görüşeceklerini belirtti. Mersin Hali'nde yaşanan mağduriyet için de Mersin Büyükşehir Belediyesi ile görüşeceklerini aktaran Aşut, "Biz yanınızdayız. Ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız. İş gücü kayıplarınız için de yetkililerle görüşüyoruz. Hep beraber çözüm bulmaya çalışıyoruz. Neler yapılabilir konusunda düşüncelerinizi bizimle paylaşırsanız sevinirim. Sizi dinledikçe yapabileceklerimiz şekilleniyor" diye konuştu.

Tırmıl Sanayi Sitesi esnafı, kendilerini ziyaret eden ilk yetkili olduğu için Şerafettin Aşut'a teşekkür etti. Zararlarını tek tek Aşut'a ileten üyeler, en çok elektrik konusunda sıkıntı yaşadıklarını açıkladı. Ortalama 30-40 işçi çalıştırdıklarını belirten üye firmalar, sel felaketinden sonra 4 gün iş başı yapamadıklarını, henüz tam bir hasar tespiti de ortaya çıkaramadıklarını söyledi. Desteklerden bir an önce yararlanmak istediklerini vurgulayan firma yetkilileri, özellikle desteği hükümetten beklentilerini ifade etti.

Mersin Toptancı Hal Kompleksi'nde ise sel sularının dışarıya atılamaması nedeniyle mağduriyet yaşandığını anlatan firmalar, araçlarında ortalama 100 bin TL, dükkanlarında ise 200 bin TL'ye varan hasar tespit ettiklerini söyledi. Normal şartlarda hal ana girişinde önlem alınması halinde bu tür bir mağduriyetin yaşanmayacağını da belirten firma sahipleri, önlem alınmadığı için Güneykent'ten gelen sel sularının Hal içerisine girdiğini ve mağdur olduklarını anlattı. Suda kalan araçların ve araç içindeki malların zararının nasıl tazmin edileceğinin belli olmadığı da vurgulandı.

(KRY-Y)



06.01.2017 10:14:33 TSI

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