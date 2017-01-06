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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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"Adana'ya Bakhele" fotoğraf sergisi açıldı

06 Ocak 2017 Cuma, 10:14
"Adana'ya Bakhele" fotoğraf sergisi açıldı
"Adana'ya Bakhele" fotoğraf sergisi açıldı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana'nın doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini yansıtan etkileyici karelerden oluşan "Adana'ya Bakhele" fotoğraf sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Erkan Koleji ile bir alışveriş merkezinin birlikte yürüttüğü proje kapsamında, okulun Fotoğraf Kulübü'ne üye öğrenciler, aldıkları 3 aylık fotoğraf eğitiminin ardından uygulamalı Adana gezileri gerçekleştirdi.
Öğrenciler, Çukurova Fotoğraf Sanatı Derneği (ÇUFSAD) 2. Başkanı ve Proje Eğitmeni Ali Sabri Taşlıel, Creatör İpek Öz ve Proje Danışmanı Meltem Şahiner'in koordinatörlüğünde; Adana Kız Lisesi, Ulu Cami, Merkez Cami, Taşköprü, Seyhan Baraj Gölü gibi Adana'nın doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini fotoğrafladı. Öğrenciler, çektikleri fotoğrafları, Adana'nın düşman işgalinin 95. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "Adana'ya Bakhele" isimli sergi ile fotoğrafseverlerin beğenisine sundu.
ÇUFSAD 2. Başkanı ve Proje Eğitmeni Ali Sabri Taşlıel, sergide yer alan fotoğrafları çekerken ekip olarak büyük keyif aldıklarını belirterek, "Umarım sergimizi gezip, fotoğraflarımızı inceleyen insanlar da büyük keyif alır" dedi.
Erkan Koleji Fotoğraf Kulübü üyesi 11 öğrencinin çektiği 33 fotoğraftan oluşan sergi, alışveriş merkezinde 10 gün boyunca gezilebilecek.
(ELF-Y)

06.01.2017 10:15:42 TSI
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