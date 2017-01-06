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Elazığ'da tedavi yöntemleri konseyle belirleniyor



(Fotoğraflı)



Kamil Cankılıç

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da Tümör Konseyinde bir araya gelen doktorlar onkoloji hastalarının tedavilerine birlikte karar veriyor.

Temmuz ayından itibaren onkoloji konusunda yapılanmaya giden Medical Park Elazığ Hastanesi, onkoloji hastalarına en uygun tedaviyi belirlemek için Tümör Konseyi adlı toplantı düzenliyor. Konseye Medical Park Elazığ Hastanesi hekimlerinin yanı sıra Eğitim Araştırma Hastanesi ve Fırat Üniversitesi Hastanesi'nden hekimler de katılıyor. Birçok branştan hekimin katıldığı konseyde hasta için en uygun tedaviye karar veriliyor.

Hastane olarak temmuzdan itibaren onkoloji konusunda bir yapılanmaya gittiklerini belirten Medical Park Elazığ Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan Demir, onkoloji hastalarının hastaneye başvurması ve uygun ortamlarda kendileri için en uygun tedaviyi almaları için yeterli düzeyde doktor istihdam ettiklerini söyledi. Ortam konusunda hastalara daha uygun koşul oluşturmak için harekete geçtiklerini ifade eden Demir, "Bu hastaların hastalıklarının hassasiyetini bildiğimizden dolayı çalışmalarımızı bu alana yoğunlaştırdık. Hastalarımızın hekim hekim dolaşmasını engellemek istiyoruz. Kendilerinin en uygun tedaviyi almalarını sağlamak için onkoloji ile uğraşan hekimler bir araya gelerek hastaya en uygun tedaviyi seçme konusunda ortak karar aldığımız Tümör Konseyi adlı bir toplantı başlattık" dedi.

Konseye birçok branştan hekimin katıldığını aktaran Demir, "Bu toplantımıza Eğitim Araştırma ve Fırat Üniversitesi Hastanemizden hocalarımız iştirak etmektedir. Kendi hastanemizden de medikal onkoloji, nükleer tıp, pataloji ve onkoloji ile uğraşan diğer cerrahi branşlardaki tüm hekimlerimiz katılmaktadır. Hastaya en uygun tedaviyi planlamaktayız. Hastalarımızın şehir şehir gezerek uygun tedaviyi nerede alabiliriz diye gezdiklerini biliyorum. Bu hastalarımızı rahat bir şekilde hastanemize başvurup burada en uygun tedaviyi planlayacağımızdan emin olmalarını istiyorum. Çünkü biz burada bu imkanı sağlıyoruz" diye konuştu.

(CK-MP-Y)



06.01.2017 10:18:17 TSI

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