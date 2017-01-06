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Musabeyli Kaymakamı Avcı görevine başladı



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'in Musabeyli ilçe Kaymakamlığına atanan Ertuğrul Avcı, ilçeye gelerek görevine başladı.

Seyitgazi ilçesine Kaymakamlığı görevini yürütürken, Musabeyli Kaymakamlığına İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile atanan Ertuğrul Avcı, Musabeyli ilçesine gelerek görevine başladı.

Kaymakam Ertuğrul Avcı kimdir

1984 yılında Balıkesir'de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Balıkesir'de tamamladı. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 15.02.2010 tarihinde Balıkesir Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Kaymakam adaylığı süresince sırayla, İl valilik stajını Balıkesir, teftiş stajını Kırklareli, refiklik stajını ise Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tamamladı. Amasya-Hamamözü, Ordu-Gürgentepe ve Balıkesir-Manyas ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu. Bir yıllık yurtdışı stajını Fransa'nın Paris şehrinde tamamladı. Fransa'da çeşitli kurum ve kuruluşlarda katılmış olduğu staj programlarıyla ülkenin idari ve sosyal yapısı hakkında bilgi sahibi oldu. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. 14.08.2013 - 19.12.2016 tarihleri arasında Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine Kaymakamlık yapan Ertuğrul Avcı 30.11.2016 tarih ve 2016/8615 sayılı Müşterek Kararnameyle İlimiz Musabeyli İlçesine Kaymakam olarak atandı.

(MAD-BRN-Y)



06.01.2017 10:14:55 TSI

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