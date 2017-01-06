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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Aydın'da "15 Temmuz Milli İrade Destanı" duvarlara işlendi

06 Ocak 2017 Cuma, 10:15
Aydın'da "15 Temmuz Milli İrade Destanı" duvarlara işlendi
Aydın'da "15 Temmuz Milli İrade Destanı" duvarlara işlendi
- Ressam Olan Rüzgar Çifti: "O Acı Günü Unutmamak ve Geleceğe İz Bırakmak İçin Duygularımızla Çalıştık"

(Fotoğraflı)

İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - Aydın Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tadilatı sürdürülen Polisevi'nin duvarlarına "15 Temmuz Milli İrade Destanı" işlendi. Resim öğretmenleri Emine-Gültekin Rüzgar Çifti tarafından hummalı çalışmalar sonrası 'Milli İrade Destanı'nın duvarlara işlenen resimleri görenleri duygulandırıyor.
Aydın Efeler Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Dersi Öğretmeni Emine Fida Rüzgar ile eşi Emel-Mustafa Uşaklı Görsel Sanatlar Dersi Öğretmeni Gültekin Rüzgar Aydın Polisevi'nde ilginç bir çalışmaya imza attı. Binanın iç kısmındaki bazı duvarlara 'Milli Direniş' fotoğrafları işleyerek renklendirdi. 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi ve Milli Direniş'in en güzel şekilde işlendiği Aydın Polisevi'nin duvarları gelecek nesiller için tarihe de ışık tutacak.
"Geleceğe İz Bırakmak İçin Yüreğimizle İşledik"
15 Temmuz 2016 gecesi halkın iradesine karşı yapılmış alçak darbe girişiminin ülkesini seven herkesi derinden etkilediğini ve bu acı hatıranın unutulmaması için özel bir çalışma yaptıklarını belirten Rüzgar Çifti, "Her resim çalışması farklıdır ama bu çalışmayı yüreğimizle yaptık. O gece yaşanan ve acısı halen yüreğimizde taptaze yerini koruyan alçak saldırıya karşı tarihe altın sayfalarla geçecek milli direnişi özellikle gelecek nesillere en iyi şekilde anlatmalıyız. Bu resimler vatanını seven herkesin yüreğinde taşıdığı tarifsiz duyguların duvara yansıması gibi oldu" diye konuştular.
15 Temmuz gecesi tıpkı Çanakkale ve İstiklal Savaşındaki gibi meydanlara tüm fertlerin tek yürek olduğunu belirten Rüzgar Çifti, "Milli birlik ve beraberliğimizi yıkma amaçlı, milli iradeye yapılan bu haince saldırı hepimizi derinden etkiledi. Bir eğitimci ve sanatçı olarak bu günü unutmamaları için geleceğe bir iz bırakmak istedik. Tek temennimiz ülkemizin bir daha böyle bir olayla sınanmaması. Demokrasi ülkemizin sarsılmaz temelidir ve öyle kalacaktır" diyerek böyle bir mekana bu çalışmaları kazandırmaktan büyük gurur duyduklarını belirttiler.
Bilindiği gibi; şu anda tadilatta olan Aydın Polisevi 12 Mayıs 2010 günü barut gazı sıkışması sonucu çıkan yangında kullanılmaz hale gelmişti. Talihsiz olayda MİT görevlisi Aytekin Yaman, polis memuru Halil İbrahim Şeker ile aşçı Fecri Çelik şehit olmuş 21 kişi de yaralanmıştı. Yaklaşık 6 yıldır devam eden tadilat çalışmalarının son aşamaya geldiği açılışın da önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi.
(İK)

06.01.2017 10:19:51 TSI
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