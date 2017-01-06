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Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası



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KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Halk Sağlığı ekipleri tarafından Devlet Hastanesi B blok girişi önünde vatandaşlara 70. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası kapsamında verem hastalığıyla ilgili halka bilgi verildi.

Kırklareli Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen etkinliğe Kırklareli Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürü Dr. Ayçin Uğur, Tüberküloz İl Koordinatörü Dr. Oğuzhan Ayas, Hemşire Nevin Yayar ve Sağlık Memuru Yusuf Eser katıldı.

Açılan stant ile vatandaşlara 70. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası kapsamında verem hastalığı hakkında bilgiler verildi ve hastalık hakkında broşür dağıtıldı. Daha sonra Kırklareli Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları uzmanı ziyaret edildi ve hastane içerisinde afiş broşür dağıtımı gerçekleşti.

(KA-MEF-Y)



06.01.2017 10:27:25 TSI

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