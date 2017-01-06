06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası

06 Ocak 2017 Cuma, 10:22
Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası
Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Halk Sağlığı ekipleri tarafından Devlet Hastanesi B blok girişi önünde vatandaşlara 70. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası kapsamında verem hastalığıyla ilgili halka bilgi verildi.
Kırklareli Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen etkinliğe Kırklareli Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürü Dr. Ayçin Uğur, Tüberküloz İl Koordinatörü Dr. Oğuzhan Ayas, Hemşire Nevin Yayar ve Sağlık Memuru Yusuf Eser katıldı.
Açılan stant ile vatandaşlara 70. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası kapsamında verem hastalığı hakkında bilgiler verildi ve hastalık hakkında broşür dağıtıldı. Daha sonra Kırklareli Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları uzmanı ziyaret edildi ve hastane içerisinde afiş broşür dağıtımı gerçekleşti.
(KA-MEF-Y)

06.01.2017 10:27:25 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Şarkıcı Tarık Mengüç Kırklareli'nde öğrencilerle buluştu
YEREL

ŞARKICI TARIK MENGÜÇ KIRKLARELİ'NDE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
&quot;Kariyer Yolculuğu&quot; konferansı
YEREL

"KARİYER YOLCULUĞU" KONFERANSI
&quot;Kredi Kartları Kanunu ve Sigorta İşlemlerinde Yaşanan Sorunlar&quot; semineri
YEREL

"KREDİ KARTLARI KANUNU VE SİGORTA İŞLEMLERİNDE YAŞANAN SORUNLAR" SEMİNERİ
Satranç Kursu'nu tamamlayan öğrencilere sertifika
YEREL

SATRANÇ KURSU'NU TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERE SERTİFİKA
Kırklareli'nde çiftliğe FETÖ operasyonu
YEREL

KIRKLARELİ'NDE ÇİFTLİĞE FETÖ OPERASYONU
Nüfus müdürlüklerinde yeni kimlikler için özel talep masaları oluşturuldu
YEREL

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDE YENİ KİMLİKLER İÇİN ÖZEL TALEP MASALARI OLUŞTURULDU
İş adamı Aslıtürk serbest bırakıldı
YEREL

İŞ ADAMI ASLITÜRK SERBEST BIRAKILDI

LTSO üye aidat ve belge ücretlerinde zam yapılmadı
YEREL

LTSO ÜYE AİDAT VE BELGE ÜCRETLERİNDE ZAM YAPILMADI