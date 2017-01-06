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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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"Kredi Kartları Kanunu ve Sigorta İşlemlerinde Yaşanan Sorunlar" semineri

06 Ocak 2017 Cuma, 10:25
"Kredi Kartları Kanunu ve Sigorta İşlemlerinde Yaşanan Sorunlar" semineri
"Kredi Kartları Kanunu ve Sigorta İşlemlerinde Yaşanan Sorunlar" semineri

(Fotoğraflı)

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksek Okulu'nda Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencilerine yönelik olarak, "Kredi Kartları Kanunu ve Sigorta İşlemlerinde Yaşanan Sorunlar" konulu seminer düzenlendi.
Babaeski Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleşen seminerde Kırklareli Barosu avukatlarından Avukat Cevahir Cem Yarım, Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencilerine kredi kartları kanunlarındaki son durum ve kredi kartları kullanımından kaynaklanan davalarda izlenen yollar ve sigorta işlemlerinde yaşanan sorunlarla ilgili bilgi ve tecrübelerini paylaştı.
Babaeski Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ertuğ Can, öğretim elemanları ve öğrenciler semineri ilgiyle izledi. Seminer sonunda, Babaeski Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ertuğ Can Cevahir Cem Yarım'a teşekkür ederek küçük bir hatıra takdim etti.
(KA-MEF-Y)

06.01.2017 10:29:48 TSI
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