06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Küpeli Göleti'nde kamulaştırma işlemleri başlıyor

06 Ocak 2017 Cuma, 10:28
Küpeli Göleti'nde kamulaştırma işlemleri başlıyor

Hakan Kaleli
SİVAS (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatlarıyla Sivas-Ulaş Küpeli Göleti sulaması işinin kamulaştırma işlemlerine başlanıyor.
Ulaş Küpeli Göleti Sulaması işinin kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi maksadıyla gerekli kamu yararı kararı için düzenlemeler Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından imzalandı.
Bakan Eroğlu, tarafından kamulaştırma yapılabilmesi için olur verilen Ulaş Küpeli Göleti Sulaması ile 640 dekar araziye su temin edilecek.
(UY-SK)

06.01.2017 10:32:32 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Vali Gül'den '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı
YEREL

VALİ GÜL'DEN '10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ' MESAJI
Meteorolojiden 5 ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN 5 İLDE KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI
Afgan kadın polisler mezun oldu
YEREL

AFGAN KADIN POLİSLER MEZUN OLDU

Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesi
YEREL

SİVAS'TA GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ