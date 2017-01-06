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Küpeli Göleti'nde kamulaştırma işlemleri başlıyor



Hakan Kaleli

SİVAS (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatlarıyla Sivas-Ulaş Küpeli Göleti sulaması işinin kamulaştırma işlemlerine başlanıyor.

Ulaş Küpeli Göleti Sulaması işinin kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi maksadıyla gerekli kamu yararı kararı için düzenlemeler Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından imzalandı.

Bakan Eroğlu, tarafından kamulaştırma yapılabilmesi için olur verilen Ulaş Küpeli Göleti Sulaması ile 640 dekar araziye su temin edilecek.

(UY-SK)



06.01.2017 10:32:32 TSI

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