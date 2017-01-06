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Başkan Karaçanta'nın Sarıkamış mesajı



KARS (İHA) - Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, 22 Aralık 1914 yılından başlayan ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekâtı'nın 102. yıldönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, "Birinci Dünya Savaşı'nın en zor safhalarından biri olan Sarıkamış't a 90 bin askerimiz donarak inançları ve vatanları uğruna canlarını seve seve feda etti. Sarıkamış'ta şehit düşen askerlerimizin bu eşsiz yiğitlik destanı, büyük bir fedakârlık ve kahramanlık örneği olmanın yanında, gelecek kuşaklar için de birlik ve kardeşlik örneğidir. Bizler, Sarıkamış şehitlerimizin bu fedakârlığını asla ve asla unutmayacak, şehitlerimizin uğruna canlarını verdikleri değerleri her zaman koruyup ve yaşatacağız" dedi.

Sarıkamış'ın Harekatı Türk toplumunu her kesimini derinden etkileyen acı bir hatıranın olduğunu belirten Başkan Karaçanta mesajında, " Sarıkamış Harekatı, zor hava şartlarına aldırmadan vatanları için donarak can veren 90 bin askerimizin şahadete erdikleri bir hadise olarak hafızalarımıza kazınmıştır diyen Karaçanta, "Bu harekat bizlere Mehmetçiğin vatanı için her koşulda gözünü kırpmadan mücadeleye hazır olduğunu ve canını seve seve verebileceğini bir kez daha göstermiştir. Memleketin dört bir yanından gelen bu kahraman askerlerimiz olabilecek en zor koşullarla karşı karşıya kalmalarına rağmen tereddüt etmeden vatan için mücadele etmişlerdir" diye konuştu.

Başkan Karaçanta, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bizlerde bu mücadelenin kutsallığı ve kahraman askerlerimizin cesareti ile bu fedakarlığın bilincinde olarak onların izinde birlik ve beraberlik içerisinde vatan için her koşulda çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Sarıkamış'ta ve yurdun her köşesinde kahramanlık örneği göstererek adını tarihe yazdıran tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor şükran ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad mekanınız cennet olsun."

(IÇ-AA-Y)



06.01.2017 10:33:06 TSI

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