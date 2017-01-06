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YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
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Sorgun'da başarılı öğrencilere kupa ve belge verildi

06 Ocak 2017 Cuma, 10:29
Sorgun'da başarılı öğrencilere kupa ve belge verildi
Sorgun'da başarılı öğrencilere kupa ve belge verildi

(Fotoğraflı)

Rukiye Yılmaz
YOZGAT (İHA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde geçtiğimiz yıl çeşitli spor dallarında başarılı olan öğrencilere düzenlene törenle kupa ve belgeleri verildi.
Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'nda yapılan ödül törene Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Sorgun İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Kurmay Binbaşı Metin Gezer, Sorgun Emniyet Müdürü Bahadır Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Tören öncesinde kısa bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, 11 okuldan 114 öğrencinin çeşitli spor dallarında katıldıkları yarışmalarda derece girdiklerini belirterek "Özellikle kros, voleybol ve judoda önemli başarılara imza attılar. Bunda öğrencilerimizin gayretli ve hocalarının özverili çalışmalarının yanı sıra velilerimizin de katkıları olmuştur. Yarışmalarda birincilik kürsüsüne çıkan öğrencilerimiz, çeşitli tarihlerde Yozgat'ı il dışında temsil edecek." dedi.
(RY-BMG-SK)

06.01.2017 10:33:24 TSI
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