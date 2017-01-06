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Antalya'da 3 polis memuru 'Ayın Polisi' seçildi



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ANTALYA (İHA) - Antalya emniyeti, görevleri esnasında gösterdikleri başarıdan dolayı 3 polis memurunu 'Ayın Polisi' seçerek ödüllendirdi.

Aralık ayı içerisinde şüphelendiği şahısların üst aramaları sırasında uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği ve çalıntı aracın yakalanmasını sağlayan Serik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru T.S. "Ayın Dış İlçeler Polisi", Altunkum Mahallesi Uncalı Emniyet Kavşağı üzerinde görevli iken, durumlarından şüphelendiği 2 şahsın üzerinde yaptığı kontrollerde, bir şüphelinin kemer kısmında 19 bin 950 TL para, diğer şahsın üzerinden de sahte 100 TL para yakalayan Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru K.B. "Ayın Merkez İlçeler Polisi", Tünektepe Kavşağında kırmızı ışık ihlali gerçekleştirip kaçan bir sürücüyü kovalamaca sonucunda yakalayan ve araç içerisinden 1 adet ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde yakalayan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru H.Ç. "Ayın Şubeler Polisi" seçildi.

Ayın Polisi seçilen 3 polis memuru, Antalya İl Emniyet Müdürümüz Celal Uzunkaya'nın makamında düzenlenen törenle çeyrek altın ve teşekkür belgeleri ile ödüllendirildi.

(SM-Y)



06.01.2017 10:34:26 TSI

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