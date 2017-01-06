06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Burhaniye Belediyesinden Gençlerle Baş Başa kitabı

06 Ocak 2017 Cuma, 10:31
Burhaniye Belediyesinden Gençlerle Baş Başa kitabı
Burhaniye Belediyesinden Gençlerle Baş Başa kitabı

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye kültür hizmetleri kapsamında Prof. Ali Fuat Başgil'in kaleme aldığı "Gençlerle Başbaşa" isimli kitabı ilçede yaşayan gençlere dağıtılacak.
Burhaniye Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında Ali Fuat Başgil'in kaleme aldığı " Gençlerle Başbaşa " isimli kitap bastırılarak ilçe gençlerine ücretsiz olarak dağıtılacak. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın teşvik ve tavsiyesi ile hayata geçirilen proje ile gençlerin okuma alışkanlığı kazanması hedefleniyor. Burhaniye Belediyesi tarafından yapılan detaylı araştırma sonucunda Prof. Ali Fuat Başgil'in öğretmenlik yaptığı dönemde, yakından inceleme fırsatı bulduğu gençler üzerine yaptığı araştırmaları, gençlerin yönlendirilmesine yönelik yapılacak doğru hamleleri kaleme aldığı "Gençlerle Başbaşa " eserinin gençlerle buluşturulması kararı alındı. Eserin dağıtımıyla ilçede yaşayan gençlerde; milli ve manevi değerlerin kuvvetlendirilmesi, Ulus bilinci, birlik beraberlik duygularının pekiştirilmesi hedefleniyor. Prof. Ali Fuat Başgil'in "Gençlerle Başbaşa" isimli eseri Burhaniye Belediyesine özel olarak 5 bin adet olacak şekilde yeniden basılıyor. Yapılan özel baskıda Belediye Başkanı Necdet Uysal, ön söz niteliğinde ilçe gençlerine sesleniyor. Başkan Uysal"Sevgili Gençler; okumak, doğduğu andan itibaren birçok eğitim süreci geçiren insan için en kolay ve en etkili öğrenme yoludur. Sahip oldukları bilgileri kitap okumayı kullanarak edinen gelişmiş ülke toplumları, günümüzde daha fazla okuma alışkanlığına sahip olmanın sağladığı avantajları her alanda yaşamaktadırlar. Ülkemizde ekonomik, sosyal ve siyasal alanda önemli gelişmeler olmasına rağmen kitap, dergi, gazete okuma ve önemi konusunda hala problemlerimiz devam etmektedir. Bu sorunu çözecek olan kişiler ise sadece ve sadece kitap okuma alışkanlığını kazanan gençler olacaktır. Okumaktan da kasıt aslında hem akla hem vicdana seslenen bireyler, kısaca iyiye, doğruya ve güzele ulaşacak fikirler, davranışlar geliştirmektir. Birilerinin mutsuzluğu üzerine mutluluk olmayacağını bilecek toplumlar oluşturmaktır. Milli ve manevi değerler ile birlikte, yaşadıkları tecrübeleri ve fikirlerini gelecek nesillere aktarmaya çalışan değerli kültür insanlarımızın yazmış oldukları eserler de bu anlamda bizlere ışık olmaktadır. Dünyada hızla meydana gelen teknolojik, bilimsel değişmeler ve gelişmelere ulaşmanın ve bu yarışta ülkemizin geri kalmamasının en önemli yolu hiç kuşkusuz okumaktır. "Kitap akıl öğreten bir dosttur" diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünde olduğu gibi kitapların dostunuz olduğu, okumanın rehberiniz olduğu bir gelecek dileğimle " dedi.
Türk siyasetçi ve ilim adamı Başgil birçok eser bırakmış ve 1961 yılı Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile gündeme gelmiştir.
(FT-

06.01.2017 10:35:22 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Burhaniye'de Düdüklü Suyu hattı yenileniyor
YEREL

BURHANİYE'DE DÜDÜKLÜ SUYU HATTI YENİLENİYOR
Gömeçli Uslu'dan Burhaniye' de yeni yıl ziyareti
YEREL

GÖMEÇLİ USLU'DAN BURHANİYE' DE YENİ YIL ZİYARETİ
Balyalı Başkan Kılıç manav oldu
YEREL

BALYALI BAŞKAN KILIÇ MANAV OLDU
AK Parti'den Kaymakam Çağlar'a ziyaret
YEREL

AK PARTİ'DEN KAYMAKAM ÇAĞLAR'A ZİYARET
Gönen Deri OSB'ye yeni heyet
YEREL

GÖNEN DERİ OSB'YE YENİ HEYET
Ayvalıkta okullarda kitap fuarları yayılıyor
YEREL

AYVALIKTA OKULLARDA KİTAP FUARLARI YAYILIYOR
Zağnos Paşa Cami restorasyonu Ramazan Ayı'na yetişecek
YEREL

ZAĞNOS PAŞA CAMİ RESTORASYONU RAMAZAN AYI'NA YETİŞECEK
Yaşları küçük, yürekleri büyük çocuklardan Halep'e yardım
YEREL

YAŞLARI KÜÇÜK, YÜREKLERİ BÜYÜK ÇOCUKLARDAN HALEP'E YARDIM
Burhaniye Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu'nda çifte madalya sevinci
YEREL

BURHANİYE HACI MUSTAFA MÜDÜROĞLU ORTAOKULU'NDA ÇİFTE MADALYA SEVİNCİ
Tarihi şadırvan restore edilecek
YEREL

TARİHİ ŞADIRVAN RESTORE EDİLECEK
Kulakların pası silinecek
YEREL

KULAKLARIN PASI SİLİNECEK
Balıkesir 112 Acil Sağlık Hizmetleri yaklaşık 112 bin hastaya hizmet verdi
YEREL

BALIKESİR 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YAKLAŞIK 112 BİN HASTAYA HİZMET VERDİ