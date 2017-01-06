06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİNGÖL HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bingöl'de terör propagandasına tutuklama

06 Ocak 2017 Cuma, 10:37
Bingöl'de terör propagandasına tutuklama

Yılmaz Atar
BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de terör propagandası yaptığı gerekçesiyle mahkeme sevk edilen bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari faaliyetler neticesinde sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen bir şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şahsın tutuklandığı ifade edilen açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.
(YA-MP-Y)

06.01.2017 10:41:53 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Sosyal medyada Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı
YEREL

SOSYAL MEDYADA CUMHURBAŞKANINA HAKARETE GÖZALTI
Bingöl Belediyesi 841 çifte nikah kıydı
YEREL

BİNGÖL BELEDİYESİ 841 ÇİFTE NİKAH KIYDI
Bingöl'de fotoğrafçılarda 'kimlik kartı' yoğunluğu
YEREL

BİNGÖL'DE FOTOĞRAFÇILARDA 'KİMLİK KARTI' YOĞUNLUĞU
Bingöl SYDV'den 65 milyon yardım
YEREL

BİNGÖL SYDV'DEN 65 MİLYON YARDIM