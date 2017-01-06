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Çocukların yüzleri Bremen Mızıkacıları ile güldü



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Çocuk Kulübü, 2016'da olduğu gibi 2017 yılında da üyelerine yönelik ücretsiz tiyatro gösterilerine tüm hızıyla devam ediyor.

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleşen yeni yılın ilk tiyatrosunda, Salim Dörtcan'ın oyunlaştırıp yönettiği Bremen Mızıkacıları, Süleymanpaşalı miniklere eğlence dolu anlar yaşattı.

Yaşlandığı için işe yaramayacağı düşünülen ve evlerinden kovulan eşek, köpek, kedi ve horozun hayallerini birlikte gerçekleştirmek için çıktıkları yolda yaşadığı maceraların anlatıldığı oyun 2 seans şeklinde gösterime sunulurken Süleymanpaşa Çocuk Kulübü üyesi minikler salonu tıklım tıklım doldurdu.



Bir sonraki oyun 20 Şubatta

Yaklaşık bir saat süren oyun sonunda tiyatro ekibi uzun süre alkışlanırken Süleymanpaşa Çocuk Kulübü'nün düzenlediği ücretsiz tiyatro gösterilerinin devam edeceği bir sonraki oyunun 20 Şubat 2017 Pazartesi Parmak Çocuk, son tiyatro oyunun ise 15 Mart 2017 Çarşamba günü Kediler ve Köpekler adlı oyunlar olacağı belirtildi.

(HLD-MEF-Y)



06.01.2017 10:43:14 TSI

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