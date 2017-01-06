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MKÜ'de "Aile Kurma ve Eş Seçimi" söyleşisi



(Fotoğraflı)



Necati İvgin

HATAY (İHA) - Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) tarafından "Aile Kurma ve Eş Seçimi" konulu söyleşi düzenlendi.

MKÜ İdeal İnsan Topluluğu tarafından Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşiyi Aile Terapisti Yusuf Kılınç konuşmacı olarak katıldı. Kılınç, ailenin toplumun temel yapı taşı olduğunu, evlenmek ve bir yuva kurmanın sağlıklı bir toplum ve neslin devamı için şart olduğunu, kadını aşağılayan bir toplumun kendini aşağılayacağını ifade etti.

Ailenin sosyal bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Kılınç, "Evlilik insanın kendini tanımasıyla başlar. Ben kimim, evlilikten ne bekliyorum, evliliğe hazır mıyım, sorumluluk alabilecek miyim gibi soruların cevaplanması gerekir. Eşler arasında ortak özelliklerin çok olması yaşanması olası problemlerin azalmasını sağlar. Mutlu ailenin temel dayanağı seccade birliği, sofra birliği, sayfa birliği, seyahat birliği ve sevgi, saygı, sabır ile şükür birliğidir" dedi.

Söyleşi soru cevap şeklinde sona erdi.

(NCT-Y)



06.01.2017 10:45:09 TSI

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