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Büyükşehir'den arsa ihalesi



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi, Pervane Mahallesinde bulunan konut ve ticaret alanına uygun arsayı kapalı teklif usulü ihale ile satacak. İhale 11 Ocak Çarşamba günü yapılacak.

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Pervane Mahallesindeki 2 bin 265 metrekarelik konut+ticaret alanı arsası ihaleyle satışa çıkarılıyor. Kapalı teklif usulü ihale ile satışa sunulacak olan arsanın muhammen bedeli 4 milyon 170 bin TL olarak belirlendi. Geçici teminatı 125 bin 100 TL olan arsanın ihalesi 11 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'te yapılacak.

İhale ile ilgili şartname ve ekleri Büyükşehir Belediyesi, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, Gelir Şube Müdürlüğünden temin edinilebilecek. İhaleye katılmak isteyenler 11 Ocak Çarşamba günü saat 11.00'e kadar başvurularını yapabilecekler.

(SK)



06.01.2017 10:45:59 TSI

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