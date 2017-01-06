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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Kansersavar besin brokoli

06 Ocak 2017 Cuma, 10:42
Kansersavar besin brokoli
Kansersavar besin brokoli

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, brokolinin birçok derde deva olduğunu söyledi.
Diyette düzenli brokoli tüketiminin kanser, diyabet, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol gibi rahatsızlıkları azaltmaya ve önlemeye yardımcı olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, "1 bardak çiğ brokoli günlük C vitamini ihtiyacının %153'ini, folat ihtiyacının %14'ünü, A vitamini ihtiyacının %11'ini ve diyet lifi ihtiyacının da %9'unu karşılar" dedi.
K vitamininin kanın pıhtılaşması için gerekli birçok proteinin çalışması için gerekli olduğunu anlatan Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, daha sonra şunları söyledi;
"C vitamini; Vücudun doku ve kemik yapısında olan kollajenin yapımı için gereklidir. Yaraların iyileşmesini sağlar.
Çok güçlü bir antioksidandır ve serbest radikal hasarına karşı vücudu korur.
Yüksek lif içeren diyetler sağlıklı bir sindirim sistemi oluşturur.
Aynı zamanda kolesterolün düşürülmesine de yardımcıdır.
Potasyum; Sinirlerin iletimi ve kalbin kasılma fonksiyonları için gerekli bir mineral ve elektrolittir.
Folat; Vücutta yeni hücrelerin üretimi ve korunması için gereklidir.
Lutein; Yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve katarakt oluşum riskini yavaşlatabilir.
Osteoartiriti önler: Brokoli içerdiği sulforaphen adlı bileşik sayesinde eklem rahatsızlıklarına karşı savaşır.
Bu bileşik iltihaplanmaya neden olan enzimleri yok ederek kıkırdağın yapısını korur.
Cildi UV ışığın etkilerine karşı korur: Brokoli cilt kanserini önlemeye yardımcıdır.
Bu özelliğinden brokoliyi yiyerek değil cilde doğrudan uygulayarak faydalanabiliriz.
Yapılan çalışmalarda ultraviyole radyasyonun zararlı etkileri cilde brokoli ekstresi uygulandığında azaltılmıştır.
Diyabetle oluşan kalp hasarını önler: Brokoli tüketimi kalp kan damarlarını koruyucu etki gösteren enzimlerin üretimini sağlayıp, bu enzimlere zarar veren moleküllerin etkisini azaltır.
Kanser riskini azaltır: Her ay 3 kez brokoli tüketimi mesane kanserine yakalanma riskini %40 azaltmaktadır.
Brokoli bitkisinin bileşikleri vücudu havadan kaynaklı kirleticilerin etkisinden arındırır.
Yapılan bir çalışmada ½ bardak brokoli filizi içeren içecek tüketimi yüksek oranda benzen ve akroleynin vücuttan atılmasını sağlamıştır.
Bunlar insanlar için kansorejen ve akciğeri tahriş edici maddelerdir.
Brokoli içindeki mirosinaz enzimi kanser oluşum riskini azaltır.
Bu enzim brokolide bulunan kükürt içeren bileşikleri ( glukosinolatlar ) izotiyosiyanatlara çevirir, bunlarda kanser karşıtı olarak görev yaparlar.
Bu sebzeden en iyi faydayı almak istiyorsanız buharda hafif pişirin.
Maximum fayda için çiğ olarakta tüketilebilir.
Brokoliyi aşırı pişirir veya kaynatır iseniz besin öğesi kayıpları % 60'lara kadar çıkacaktır.
Koyu yeşil ve mor brokoliler daha fazla sağlık faydası için tercih edilebilir.
Brokoli sevmiyorsanız karnabahar, lahana, kale ( kıvırcık lahana ) veya brüksel lahanası deneyin.
Brokoli sapları da 1 orta boy havuç ve 1 elma eşliğinde kolay ve besleyici bir içecek olarak tercih edilebilir."
(AA-AA-Y)

06.01.2017 10:46:41 TSI
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