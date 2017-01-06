06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ÖĞ-DER Malatya 2'inci Mili Eğitim Şurasını düzenleyecek

06 Ocak 2017 Cuma, 10:44
ÖĞ-DER Malatya 2'inci Mili Eğitim Şurasını düzenleyecek
ÖĞ-DER Malatya 2'inci Mili Eğitim Şurasını düzenleyecek

(Fotoğraflı)

Yakup Arkın
MALATYA (İHA) - Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖGDER) Malatya Şubesi 2. Milli Eğitim Şurasını Pazar günü Malatya da gerçekleştirecek.
Akkoza Otelde gerçekleştirilecek 2. Milli Eğitim Şurası toplantısına ÖĞ-DER Genel Başkanı Hamdi Sürücü, İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhanettin Dönmez, Eğitimci Hasan Özkan, Eğitimci Ahmet Polat Kaya, Eğitimci Mehmet Fatih Kahraman çok sayıda davetli katılacak.
Malatya'nın eğitim sorunlarının yanı sıra öğretmen yetiştirme programı, eğitimde manevi boyut, özel öğretimin karşılaştığı güçlükler ve çözüm önerileri, etkili sınıf yönetimi ve eğitim üzerine sunumlar gerçekleştirilecek programda eğitimdeki sorunlar masaya yatırılacak. Şura hakkında bilgi veren Şuurlu Öğretmenler Derneği Malatya Şubesi Başkanı Ramazan Güllüoğlu, bütün eğitimcileri eğitim şurasına beklediklerini söyledi. Güllüoğlu, "Öğretmenliğin bir meslek olmadığını, bir ideal ve sanat olduğunun tüm camiaya ve topluma hatırlatılması, Salih nesillerin iyi niyet ve temenninin ötesinde biz eğitimcilerin alın teri, gayret ve belli bir plan doğrultusunda çalışılması gayesinde olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
(YA-BRN-Y)

06.01.2017 10:48:03 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Öğrenciler Kızılay'ın sesine kulak verdi
YEREL

ÖĞRENCİLER KIZILAY'IN SESİNE KULAK VERDİ
Heredot Cevdet gençlere tarih anlattı
YEREL

HEREDOT CEVDET GENÇLERE TARİH ANLATTI
Yeşilyurt Belediyespor'da 62 Pertek maçı hazırlıkları başladı
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR'DA 62 PERTEK MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Battalgazi Belediyesinden değerlendirme toplantısı
YEREL

BATTALGAZİ BELEDİYESİNDEN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
MOTAŞ Kontrol ve Çağrı Merkezi hizmete girdi
YEREL

MOTAŞ KONTROL VE ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETE GİRDİ
Bakan Tüfenkci'den şehitler için taziye mesajı
YEREL

BAKAN TÜFENKCİ'DEN ŞEHİTLER İÇİN TAZİYE MESAJI
Şehit Bilgiç, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

ŞEHİT BİLGİÇ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
AFAD personeline aile eğitim semineri
YEREL

AFAD PERSONELİNE AİLE EĞİTİM SEMİNERİ
Darende'de çipli kimlik kartlarının dağıtımı başladı
YEREL

DARENDE'DE ÇİPLİ KİMLİK KARTLARININ DAĞITIMI BAŞLADI
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Kızılay Malatya Şube Başkanı Yalçın 'Kardeşlik Kervanı' uğurlama törenine katıldı
YEREL

KIZILAY MALATYA ŞUBE BAŞKANI YALÇIN 'KARDEŞLİK KERVANI' UĞURLAMA TÖRENİNE KATILDI
Kaymakam Yılmaz TEOG-1'de Türkiye 1.si olan öğrencileri tebrik etti
YEREL

KAYMAKAM YILMAZ TEOG-1'DE TÜRKİYE 1.Sİ OLAN ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ
Vali Toprak: &quot;Yazıhan yatırımlarla daha da gelişecek&quot;
YEREL

VALİ TOPRAK: "YAZIHAN YATIRIMLARLA DAHA DA GELİŞECEK"