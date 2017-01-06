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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Genç Girişimciliği Geliştirme Programı hızlanıyor

06 Ocak 2017 Cuma, 10:54
Genç Girişimciliği Geliştirme Programı hızlanıyor
Genç Girişimciliği Geliştirme Programı hızlanıyor

(Fotoğraflı)

ANKARA (İHA) - Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 'Genç İstihdamının Artırılması için Ankara Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi-ANKARA GİRİŞİM' Projesi çalışmalarına hız veriliyor.
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, sözleşme makamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olan ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Proje, 27 Haziran 2016 tarihinde sözleşmelerin imzalanmasının ardından resmi olarak başladı.
Ankara'da genç istihdamının artırılmasını hedefleyen projenin ana faaliyetleri, girişimcilik ekosisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için bu ekosistemi besleyen unsurların desteklenmesine odaklanıyor. Böylece, Ankara'nın sahip olduğu yetişmiş insan kaynağı profilinin, katma değer oluşturacak girişimcilik alanlarına yönlendirilerek, genç istihdamının artırılmasının sağlanması amaçlanıyor. Proje kapsamında önemli bir bileşen olan Genç Girişimciliği Geliştirme Programında (YEDP), Ankara Üniversitelerinde okuyan ve somut ve yenilikçi iş fikirlerine sahip olan genç öğrencilere yönelik üç haftalık bir süreye yayılmış 7 günlük yaklaşık 25 eğitim programı düzenlenecek. 25 katılımcı ile gerçekleştirilecek olan eğitimlerde en az 500 öğrenci ya da yeni mezun girişimci adayının programı tamamlaması hedefleniyor.
YEDP kapsamındaki ilk çalıştay Başkent ve Hacettepe Üniversitelerinde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. 2 üniversiteden 59 öğrencinin katılımıyla başlayan çalıştayda başarılı gruplardan, iş faaliyetlerine Şubat 2017'de başlayacak olan 'proje mentörlüğü programı' ile devam etmek üzere, en iyi beş iş planı seçildi.
Proje sonunda ise, düzenlenmesi planlanan 'Yatırımcı Forumunda' girişimcilerin, yatırımcılar ile bir araya getirileceği ve 2017'nin üçüncü çeyreğinde gerçekleştirilecek olan ödüllü yarışma sonunda, İngiltere, İrlanda ve diğer AB ülkelerindeki 'hızlandırıcılar' ve potansiyel 'şirket ortağı adaylarına' yapılacak ziyaretlere katılmak üzere 9 girişimci seçileceği bildirildi.
Programın Ankara'da yer alan diğer üniversitelerde de gerçekleştirilmesi için hazırlıkların büyük oranda tamamlandığı, başvuru süreçlerine dair temel bilgilerin, üniversitelerde yapılacak olan bilgilendirme günlerinde adaylarla paylaşılacağı kaydedildi.
(JA-MK-Y)

06.01.2017 10:58:02 TSI
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