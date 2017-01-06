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YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
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"Duvar" Maltepelilerle buluştu

06 Ocak 2017 Cuma, 10:56
"Duvar" Maltepelilerle buluştu
"Duvar" Maltepelilerle buluştu

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Maltepe Belediyesi'nin ocak ayındaki kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Toprak Sahne Tiyatrosu'nun "Duvar" isimli oyunu, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahnelendi.
Türk edebiyatının unutulmaz ismi Muzaffer İzgü'nün yazdığı "Duvar" isimli oyunu, Onur Çatal yönetti. Oyunda, yanlışlıkla siyasi suçlu olarak tutuklanan ve boş yere hapis yatan masum bir duvar işçisinin öyküsü sahneye taşındı. Oyunda bilinen kurgunun dışına çıkılarak Türkiye'de yaşanan olaylar ve öykülerde görüntüleriyle birlikte izleyiciye ulaştı. Oyunda insanın hayatı boyunca kaç kez yıkıma uğrayıp, yeni başlangıçlar yaptığı sorularına da yanıt arandı. Siyasi erkin insan yaşamına etkileri de duvar işçisinin öyküsüyle izleyiciyle buluştu. Oyunda rol alan Serkan Baştürk ve Onur Çatal sahne performansıyla izleyicilerin beğenisini topladı.
(HB-ÖK-Y)

06.01.2017 10:59:04 TSI
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