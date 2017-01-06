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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Tarihi Tuğlu Hamamının hizmete açılması isteniyor

06 Ocak 2017 Cuma, 10:56
Tarihi Tuğlu Hamamının hizmete açılması isteniyor
Tarihi Tuğlu Hamamının hizmete açılması isteniyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'te daha önce restorasyonu yapılmasını rağmen işletmeci olmadığı için 18 yıldır kapalı bulunan ve kaderine terk edilen Tuğlu Hamamının hizmete açılması isteniyor.
20 yıl önce tarihi Tuğlu Hamamının Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılırken, külhanı yıkıldığı ve yerine katı yakıtla çalışan sistem kurulduğu için tarihi hamamın işletmecisinin para kazanamadığı gerekçesiyle tarihi hamamın işletmeciliğini bırakmasından sonra 18 yıl geçti. Tarihi yapı kaderine terk edildi. Kilis'te halen, 3 hamam faaliyetini sürdürürken, Eski Hamam, Tuğlu Hamamı ile Paşa Hamamı kapalı bulunuyor.
Mahalle sakinleri, camları kırılan tarihi hamamın bir an önce hizmete açılması gerektiğini ifade ederek, ''18 yıldır kullanılmayan Tuğlu Hamamının Kilis kültürüne kazandırılması gerekiyor. Birçok Kilislinin anısının bulunduğu bu tarihi hamamın bir an önce açılarak hizmet vermesini istiyoruz. Ecdadımızın yaptırdığı tarihi mekanlar günümüze kadar geldi. Bu tarihi mekanların korunması gerekiyor" diye konuştu.
Tuğlu Hamamının tarihi
Şeyhler Mahallesi Efeler Sokak'ta bulunan hamamı, Kilis ve yöresinin yönetiminde bir süre egemen olan 1782-1788 ve daha sonra "Paşa" sanıyla ödüllendirilen Daltaban oğlu Mehmet Paşa yaptırmıştır. Duvarları renkli, düzgün kesme taşlarla, kubbesi tuğla ile örülen hamam 1785 yılı yapımıdır. Taç kapıdan dehlize, dehlizden basık kemerli girişi olan soğukluk bölümüne girilir. Bu bölümdeki eyvanların üzeri beşik tonozla, ortadaki alanın üzeri de kubbe ile örtülüdür. Kubbenin ağırlığı sivri kemerlerle köşelerdeki dört ayağa aktarılmış olup, tepesinde sekizgen biçimli aydınlık feneri, altında da siyah ve beyaz taşlardan yapılmış sekizgen bir şadırvan vardır. Tabanı siyah, beyaz, kırmızı renkli taşlarla döşeli olan bu bölümden sonra dehlizli bir geçişle, tabanı siyah, beyaz, sarı, kırmızı renkli taşlarla döşenmiş, ılıklık bölümüne geçilir. Üç eyvan, birinde su teknesi olan iki halvet bulunan bu bölümün üzeri basık kemerli bir kubbe ile örtülmüştür. Ilıklık bölümünden yuvarlak kemerli giriş kapısı olan haç planlı, dört eyvanlı, dört halvetli sıcaklık bölümüne geçilir. Eyvanlar sivri beşik tonozlarla, orta alan da, kubbe ile örtülmüştür. Kubbenin altında siyah, kırmızı mermerden yapılmış göbek taşı vardır. Üç eyvanda ve dört halvette birer tane olmak üzere, toplam yedi tane kurna bulunur. Portal ve portalın bulunduğu yüzeyde kullanılan siyah ve beyaz taşlar ile sarı, beyaz, kırmızı mermerlerle gerçekleştirilen geometrik geçme biçimli silmeler yapının görünen süslemeleridir.
(MAD-BRN-Y)

06.01.2017 10:59:35 TSI
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