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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Ahlat 1. Teog'ta ilçeler arasında 2'nci oldu

06 Ocak 2017 Cuma, 10:57
Ahlat 1. Teog'ta ilçeler arasında 2'nci oldu
Ahlat 1. Teog'ta ilçeler arasında 2'nci oldu
- Teog sınavlarında Ahlat'ın istikrarlı yükselişi bu yılda gerçekleşti

(Fotoğraflı)

Serdar Adıyaman
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat ilçesi 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş 1. (TEOG) Sınavı'nda 53.46'lık puan ortalaması ile bir önceki yıla göre başarısını yükselterek, ilçeler arasında 2. sırada yer aldı.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden; "İlçe olarak bölgede tarım işçiliğinden en fazla etkilenen ilçe olmamıza rağmen göreve geldiğimiz tarihten itibaren Ahlat ilçemizde her yıl istikrarlı bir şekilde puan artışının gerçekleştiği 2013-2014'te 45,08, 2014-2015 te 49,25, 2015-2016'da 52,15 olan bu istikrarlı puan artışı 2016-2017'de 53,46 ya yükselmesinde emeği geçen öğrenci, veli, öğretmen ve yönetici arkadaşlarıma ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Nisan ayında yapılacak olan 2. TEOG sınavına aynı tempo ve ekip çalışması ile ilçemizin hak ettiği yere gelmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlçemizin akademik başarısının yükseltilmesi ile birlikte milli ve manevi değerlerimize bağlı geleceğin güçlü Türkiye'sinde söz sahibi olacak vatansever ve iyi insan yetiştirme şuuru dün olduğu gibi bundan sonrada hız kazanacaktır" dedi.
(SAD-ŞAK-Y)

06.01.2017 11:01:26 TSI
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