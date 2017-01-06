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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Çocuklardan barış söyledi

06 Ocak 2017 Cuma, 10:59
Çocuklardan barış söyledi
Çocuklardan barış söyledi

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Yeni kurulan Nilüfer Belediyesi Çocuk Korosu ilk konserinde parçaları barış için söyledi.
Şef Suat Şahin yönetiminde 71 çocukla çalışmalara başlayan Nilüfer Belediyesi Çocuk Korosu ilk konserini verdi. Farklı okullarda okuyan 8-13 yaş grubundaki çocukların yer aldığı koro, Uğur Mumcu Sahnesi'nde sanatseverlerin karşısına çıktı. Büyük ilgi gören konseri izleyenler arasında Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Bukle Erman da yer aldı.
Barışa, kardeşliğe çağrı yapan Do Re Mi isimli parçayı seslendiren koro, izleyenlerden büyük beğeni topladı. 'Fruit Canon' parçasını da seslendiren koro üyeleri performanslarıyla ayakta alkışlandı. Nilüfer Çocuk Korosu'nun ilk konserinde Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü Klasik Müzik Korosu ve Nilüfer Çoksesli Korosu da sahne alarak destek verdi. Şef Gökberk Erdoğan önderliğindeki Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü Klasik Müzik Korosu seslendirdiği parçalarla gönülleri fethetti.
Konser sonunda Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey koro şeflerini çiçek ve plaket vererek kutladı. Başkan Bozbey, yeni kurulan Nilüfer Çocuk Korosu'nun kısa sürede konser verecek düzeye gelmesinin sevindirici olduğunu belirterek verdikleri emek için hem çocuklara hem de eğitmenlere teşekkür ederken, çocuklar ileride barışa katkı koyacaklarını söyledi.
(AÇ)

06.01.2017 11:04:11 TSI
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