06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hattat Hasan Çelebi'nin büyük başarısı

06 Ocak 2017 Cuma, 11:00
Hattat Hasan Çelebi'nin büyük başarısı
Hattat Hasan Çelebi'nin büyük başarısı

(Fotoğraflı)

Dursun Murat Aydın
ERZURUM (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığınca, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, 8. sınıf öğrencilerine yönelik 23 ve 24 Kasım'da düzenlenen birinci dönem ortak sınav sonuçları "e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden açıklandı.
Açıklanan TEOG sonuçlarına göre; Oltu Hattat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ilk yılında ilçe birincisi oldu.
İlçe genelindeki 9 ortaokuldan 473 öğrencinin girdiği TEOG sınavında ilk kez TEOG sınavına giren Hattat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu yüzde 71 ortalama ile büyük bir başarıya imza attı.
Elde ettiği yüzde 71'lik oranla Türkiye ortalaması olan 58,3 ve Erzurum ili ortalaması 55,2'nin üzerinde büyük bir başarı yakalayan Oltu Hattat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu alkışı hak etti.
Bu arada Oltu'daki ortaokullar 2015-2016 yılında yapılan TEOG sınavlarında ilçe genelinde elde ettikleri 62,8 ortalamanın bu yıl üzerine çıkarak 65,3'lük bir ortalamaya ulaştı.
Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin, "Ayrıca imam Hatip ortaokulu ilçede yüzde 71 başarıyla ilçe 1.si olmuştur. Bu başarıda büyük katkısı olan öğretmen arkadaşlarımı, velilerimizi ve öğrencilerimi tebrik ediyorum. Rabbim başarımızı daim etsin inşallah" dedi.
Okulunun ilk kez girdiği TEOG sınavında yüzde 71 gibi bir ortalama yakalamasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Hattat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Yasin Dursun "Okulumuz öğrencileri ilk kez bu sınava girdiler. İlk sınavda ilçe genelinde birinci olmak bizim için büyük bir gurur vesilesi oldu. Emeği geçen okulumuz öğretmen, idareci, öğrenci ve velilerimizi kutluyorum." diye konuştu.
(DMA-AT-Y)

06.01.2017 11:04:27 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Rektör Çomaklı, üniversite eski yöneticileriyle bir araya geldi
YEREL

REKTÖR ÇOMAKLI, ÜNİVERSİTE ESKİ YÖNETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Kansersavar besin brokoli
YEREL

KANSERSAVAR BESİN BROKOLİ
Doğu'da soğuk hava
YEREL

DOĞU'DA SOĞUK HAVA

Gece sık uyanmanın 20 nedeni
YEREL

GECE SIK UYANMANIN 20 NEDENİ
Aşkale'de hafif şiddetli deprem
YEREL

AŞKALE'DE HAFİF ŞİDDETLİ DEPREM
Erzurum'daki &quot;usulsüz arsa satımı&quot; davası
YEREL

ERZURUM'DAKİ "USULSÜZ ARSA SATIMI" DAVASI
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama
YEREL

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA TUTUKLAMA
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin ilk karar (2)
YEREL

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN İLK KARAR (2)
Ilıcalı, gençlerle tecrübelerini paylaştı
YEREL

ILICALI, GENÇLERLE TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI
Hınıs Başköy barajı sulaması işinin sözleşmesi imzalandı
YEREL

HINIS BAŞKÖY BARAJI SULAMASI İŞİNİN SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Buz ve kayak sporları masaya yatırıldı
YEREL

BUZ VE KAYAK SPORLARI MASAYA YATIRILDI
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin ilk karar (1)
YEREL

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN İLK KARAR (1)
Aras EDAŞ, 2017 yılı yatırımları ele alındı
YEREL

ARAS EDAŞ, 2017 YILI YATIRIMLARI ELE ALINDI
Farklı kimliklerden yeni teröristler
YEREL

FARKLI KİMLİKLERDEN YENİ TERÖRİSTLER
Otlukkapılı öğrenciler unutamayacakları bir gün yaşadılar
YEREL

OTLUKKAPILI ÖĞRENCİLER UNUTAMAYACAKLARI BİR GÜN YAŞADILAR
Palandöken Belediyesinin beklenen Erzurum şehir takvimi dağıtımı başladı
YEREL

PALANDÖKEN BELEDİYESİNİN BEKLENEN ERZURUM ŞEHİR TAKVİMİ DAĞITIMI BAŞLADI
Sayaç okuyan görevlilere köpek engeli
YEREL

SAYAÇ OKUYAN GÖREVLİLERE KÖPEK ENGELİ
FETÖ'nün cezaevi yapılanmasına yönelik operasyon
YEREL

FETÖ'NÜN CEZAEVİ YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON
Forum Erzurum'dan Superb Hediye
YEREL

FORUM ERZURUM'DAN SUPERB HEDİYE
Başkan Fırat: Dezavantaj ortadan kalkacak
YEREL

BAŞKAN FIRAT: DEZAVANTAJ ORTADAN KALKACAK
Kahraman'dan Yücelik'e ziyaret
YEREL

KAHRAMAN'DAN YÜCELİK'E ZİYARET
ESKİ Kongre Caddesi'nde tahsilat şubesi açtı
YEREL

ESKİ KONGRE CADDESİ'NDE TAHSİLAT ŞUBESİ AÇTI
Düşük ve sonrasına dikkat!
YEREL

DÜŞÜK VE SONRASINA DİKKAT!