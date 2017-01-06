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Başkale'de Soğuk Havanın oluşturduğu kar manzarası



(Fotoğraflı)



Engin Ertürk

VAN (İHA) - Van'ın Başkale ilçesinde bir haftadır etkisini sürdüren dondurucu soğuklar ve zorlu kış şartları nedeniyle ağaçlar buzdan çiçek açtı.

Çetin kış şartlarının yaşandığı Başkale ilçesinde, soğuk hava nedeniyle ağaçlar buz kesti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ilçede, doğa adeta buz kesti. Hayatın olumsuz etkilendiği ilçede, ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Zaman zaman soğuk hava ile etkili olan yoğun sis de özellikle trafikteki sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yetkililer, vatandaşları don olaylarına karşı uyardı. Öte yandan karla mücadele ekipleri de ilçe genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.

(EE-ŞAK-Y)



06.01.2017 11:03:03 TSI

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