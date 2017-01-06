YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tabzon'da İŞKUR 41 toplum yararına proje ile 4 bin 314 kişiye istihdam sağladı

Tabzon'da İŞKUR 41 toplum yararına proje ile 4 bin 314 kişiye istihdam sağladı

- Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Adnan Zengin:

- "2017'de kalıcı istihdama yönelik projelere ağırlık vereceğiz"



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Çalışma ve İş Kurumu Trabzon İl Müdürlüğü'nün 2016 yılında 41 toplum yararına proje ile 4 bin 314 kişiye istihdam sağladığı belirtildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Adnan Zengin, 'Toplum Yararına Programlar' adı verilen TYP'lerin istihdamın sağlanması konusunda önemli çalışmalardan biri olduğunu hatırlattı. Zengin "Toplum Yararına Programlar, işçi ve personel alımı kapsamında geçici süreli başta olmak üzere birçok işçi ve personel alımı yapılarak işsizlikle mücadelede önemli bir rol oynuyor. Söz konusu personel ve işçi alımları özellikle kamu kurum ve kuruluşları için yapılıyor ve istihdamın sağlanmasına yönelik önemli bir işlevi yerine getiriyor" dedi.

Trabzon'da bu projeler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bilgiler veren Zengin "İlgili projeler ile işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara 3-6 ve 9 aylık dönemler boyunca geçici gelir desteği sağlamak amaçlanmaktadır. Ayrıca bu proje dezavantajlı işsiz kişileri iş sahibi yapan önemli bir sosyal sorumluluk projesine dönüşmüş durumdadır. Fakat bu proje kapsamında çalışmanın kalıcı istihdam konusunda bazı olumsuzluklar da içerdiği, bu projelerde yer almanın bir iş ve meslek olarak algılandığı görülmektedir. Bunun geçici süreli bir toplumsal proje olduğunun unutulmaması gerekir" diye konuştu.

2017'de kalıcı istihdama yönelik projelere yoğunluk verileceğini değinen Zengin, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Trabzon'da 2016 yılında, 41 Toplum Yararına Proje düzenlendi. Bu projelerde toplam 4 bin 314 kişiye istihdam ortamı sağlandı. Aralık ayında düzenlenen bir proje ile de ilçe belediyelerine 345, Trabzon Valiliği ve bağlı birimlerinde ise 35 kişinin istihdam edilmesi sağlandı. İŞKUR Toplum Yararına Programlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da sonuna kadar desteklenen bir proje olmuş durumda ve 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı için açılan projeler ile Trabzon'da 959 kişinin istihdam edilmesi sağlandı, Söz konusu proje kapsamında okullar ve birçok devlet kurumu belirli süreli işçi ve personel alımı yapmış personel ihtiyacı olan pozisyonları kapatmış ve bu sayede niteliksiz kişilere hem iş kapısı olunmuş hem de gelir sağlanmış oldu."

(BK-ÖS-Y)



06.01.2017 11:05:23 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER