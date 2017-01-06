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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Mardin'de elektrik kesintileri uyarısı

06 Ocak 2017 Cuma, 11:04
Mardin'de elektrik kesintileri uyarısı

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin merkez Artuklu ilçesinde yapılacak çalışmalar nedeniyle iki gün boyunca elektrik kesintisine gidileceği duyuruldu.
Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Artuklu ilçesinde trafolarda yapılacak çalışmalar nedeniyle Cumartesi ve Pazar günleri elektrik kesintisine gidileceği belirtildi. 07 Ocak 2017 Cumartesi günü 08.30-12.00 saatleri arasından yapılacak kesintilerinden MİT binası, Ordu Evi ve Cezaevi etkilenecek. Yine Cumartesi günü 13.00-15.00 saatleri arasındaki kesintiden AK Parti, İl Özel İdare ve Bayındırlık binaları civarının etkileneceği bildirilirken, aynı gün 15.00-17.00 arasındaki kesintiden yeni adliye binası civarının etkiyeceği kaydedildi.
8 Ocak Pazar günü ise trafolarda bakım çalışmalarının devam edileceğine dikkat çekilen açıklamada, 08.30-13.00 arasındaki kesintiden Yenişehir Karakol binası, Nur Mahallesi, polis lojmanları, eski TOKİ giriş polis arama noktası ve Sosyal Yardımlaşma binası civarının etkileneceği bildirildi.
(MSK-MP-Y)

06.01.2017 11:08:18 TSI
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