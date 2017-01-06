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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Ödüllü karikatürler Adanalılarla buluştu

06 Ocak 2017 Cuma, 11:04
Ödüllü karikatürler Adanalılarla buluştu
Ödüllü karikatürler Adanalılarla buluştu
- Adana Büyükşehir Belediyesi, Aydın Doğan Vakfı 33. Uluslararası Karikatür Yarışması Yapıtları Sergisi'ni bu yıl da Adana'ya getirdi

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Aydın Doğan Vakfı 33. Uluslararası Karikatür Yarışması Yapıtları Sergisi'ni açtı. Dünyanın dört bir yanından usta karikatüristlerin ödüllü eserleri, 5 Ocak Adana Kurtuluş Günü'nde 75. Yıl Sanat Galerisi'nde izlenime sunuldu.
110 eserin yer aldığı Aydın Doğan Vakfı 33. Uluslararası Karikatür Yarışması Yapıtları Sergisi'nin açılışına, ev sahibi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Milletvekilleri CHP'li Elif Doğan Türkmen ve Zülfikar İnönü Tümer, ABD Adana Konsolosu Linda Specht, TOBB Adana Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Rana Dal, Aydın Doğan Vakfı Temsilcisi İlhan Atar, Doğan Haber Ajansı Adana Bölge Temsilcisi Orhan Apaydın, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve sanat severler katıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları da serginin açılış törenini müzik dinletisiyle renklendirdi.

Başkan Sözlü'den Aydın Doğan Vakfı'na teşekkür
Ödüllü karikatürleri Adanalı hemşehrileriyle buluşturan Başkan Hüseyin Sözlü, "Aydın Doğan Vakfı'nca düzenlenen bu yarışma çok kabul görmüş ve saygın bir etkinlik. Emek verenlere teşekkür ediyorum. Adana'nın gurur gününde bu etkinlikte buluştuğumuz için çok mutluyuz" dedi.
Doğan Haber Ajansı Adana Bölge Temsilcisi Orhan Apaydın ise serginin geleneksel hale geldiğini vurgulayıp, "Sanata bu yönden bir katkı sunabildiğimiz için gururluyuz. İlginize ve Adana Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Aydın Doğan Vakfı Temsilcisi İlhan Atar, protokol üyelerine Aydın Doğan Vakfı 33. Uluslararası Karikatür Yarışması Yapıtları Sergisi'nin kitapçığını armağan etti. Başkan Sözlü, izlenime sunulun karikatürleri dikkatle inceleyip, İlhan Atar'dan bilgiler aldı.

68 ülkeden 752 sanatçı yarıştı
2016 Aydın Doğan Vakfı Uluslararası Karikatür Yarışması'na 68 ülkeden 752 sanatçı, 2 bin 521 karikatür ile katıldı. 11 sanatçıdan oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu 1'inciliği Marco De Angelis (İtalya) kazandı. 'Cau' Claudio Antonio Gomes (Brezilya) ikinciliği, Doğan Arslan (Türkiye) üçüncülüğü elde etti. 'Güçlü Kızlar, Güçlü Bir Dünya' başlığıyla verilen ödüle Türkiye'den Emrah Arıkan'ın eseri layık görüldü. Sergi, 20 Ocak'a kadar izlenimde kalacak.
(ELF-Y)

06.01.2017 11:08:41 TSI
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