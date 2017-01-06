06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Rektör Çomaklı, üniversite eski yöneticileriyle bir araya geldi

06 Ocak 2017 Cuma, 11:09
Rektör Çomaklı, üniversite eski yöneticileriyle bir araya geldi
Rektör Çomaklı, üniversite eski yöneticileriyle bir araya geldi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı tarafından, üniversitenin eski yöneticilerine akşam yemeği verildi. Birlik ve beraberliğin pekişmesi, ortak girişimler ve çözüm arayışlarının amaçlandığı yemeğe, Rektör Çomaklı ve yönetimi tam kadro katılırken, eski yönetimden ise rektör yardımcıları, fakülte dekanları ve kurum müdürleri yer aldı.
Konukevi 2'de düzenlenen yemekte Atatürk Üniversitesi'nin bütün personeliyle bir bütün olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan Rektör Çomaklı, üniversitenin menfaatleri ve gelişimi için eski-yeni yönetici farkı gözetmeksizin herkese görev düştüğünü söyledi.
Son 6 ay içerisinde ülkemizin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Rektör Çomaklı, bu süreçte ülkemizi yalnız bırakmama adına her bir bireyin daha çok çalışması ve üretme katkıda bulunması gerektiğini ifade etti.
Rektör adaylığı ve seçilme sürecinde eğitim, araştırma ve toplumla olan etkileşim misyonlarını her zaman ön planda tuttuğunu belirten Rektör Çomaklı, bu alanlarda büyük yol kat edildiğini ve daha ileri seviyeye ulaşacaklarını söyledi.
Yapılan çalışmalarla 3. Nesil Üniversite kavramında zihinsel dönüşümün sağlandığını ve artık herkesin sunumlarının başına 3. Nesil girişimci üniversite kavramını yazdığını vurgulayan Çomaklı konuşmasına şöyle devam etti: " Üniversitemizde var olan 23 araştırma merkezini gözden geçirerek güncellememiz ve birçoğunu daha aktif hale getirmemiz gerekiyor. Bunlara ek olarak faaliyet gösterecek birkaç tane daha araştırma merkezi kurabiliriz. Üniversite-sanayi iş birliği konusunda arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Bizde bu bağlamda şehrimizin çeşitli kurumlarıyla bir araya geliyoruz.
Üniversitemize daha iyi nasıl hizmet edebiliriz sorusuna sürekli cevap arıyoruz. Çalışmalarımız hakkında sizlerin her zaman eleştirisine ve desteğine açık olacağız. Bütün derdimiz Üniversitemizi girişimci ve yenilikçi endeksle nasıl daha üst seviyeye çıkarabiliriz bunu düşünmeliyiz. Bunun için yönetici takımı kurduk ve kurumumuza hizmet yoluna çıktık.
Turizm Fakültesi'nin son yıllarda ciddi anlamda yükselişe geçtiğin söyleyen Çomaklı, hastanenin otel ve restoranını uygulamalı eğitim için bu fakülteye tahsis edildiğini ve bu sayede hem hasta yakınlarının konaklayabileceği, hem de öğrencilerin eğitimlerini uygulamalı bir şekilde alabilecekleri bir formata dönüştürdüklerini belirtti. Aynı zamanda Ziraat ve Veterinerlik fakültelerinin gıda satış merkezlerini de birleştirerek ayrımcılığı ortadan kaldırdık.
Sözlerimin başında dediğim gibi bizim derdimiz üniversitemizi var olduğu konumdan daha yukarılara çıkarmak. Bugüne kadar birçok hocamız üniversitemize hizmet etti. Hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bizde onların bıraktığı yerden aldığımız bayrağı, layığıyla taşımak için gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Başkaları yürürken bizim koşmamız lazım. Ülkemizin koşacak, çalışkan ve üretken neferlere ihtiyacı var. Bizlerden de bu bekleniyor. İnşallah verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Allah ülkemizin ve bizlerin yardımcısı olsun."
Rektör Çomaklı'nın konuşmasının ardından eski ve yeni yönetimin tecrübeli isimleri, yaptıkları çalışmalardan bahsederek çeşitli dilek ve temennilerde bulundular.
(ERZ-AT-Y)

06.01.2017 11:12:14 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Hattat Hasan Çelebi'nin büyük başarısı
YEREL

HATTAT HASAN ÇELEBİ'NİN BÜYÜK BAŞARISI
Kansersavar besin brokoli
YEREL

KANSERSAVAR BESİN BROKOLİ
Doğu'da soğuk hava
YEREL

DOĞU'DA SOĞUK HAVA

Gece sık uyanmanın 20 nedeni
YEREL

GECE SIK UYANMANIN 20 NEDENİ
Aşkale'de hafif şiddetli deprem
YEREL

AŞKALE'DE HAFİF ŞİDDETLİ DEPREM
Erzurum'daki &quot;usulsüz arsa satımı&quot; davası
YEREL

ERZURUM'DAKİ "USULSÜZ ARSA SATIMI" DAVASI
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama
YEREL

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA TUTUKLAMA
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin ilk karar (2)
YEREL

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN İLK KARAR (2)
Ilıcalı, gençlerle tecrübelerini paylaştı
YEREL

ILICALI, GENÇLERLE TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI
Hınıs Başköy barajı sulaması işinin sözleşmesi imzalandı
YEREL

HINIS BAŞKÖY BARAJI SULAMASI İŞİNİN SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Buz ve kayak sporları masaya yatırıldı
YEREL

BUZ VE KAYAK SPORLARI MASAYA YATIRILDI
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin ilk karar (1)
YEREL

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN İLK KARAR (1)
Aras EDAŞ, 2017 yılı yatırımları ele alındı
YEREL

ARAS EDAŞ, 2017 YILI YATIRIMLARI ELE ALINDI
Farklı kimliklerden yeni teröristler
YEREL

FARKLI KİMLİKLERDEN YENİ TERÖRİSTLER
Otlukkapılı öğrenciler unutamayacakları bir gün yaşadılar
YEREL

OTLUKKAPILI ÖĞRENCİLER UNUTAMAYACAKLARI BİR GÜN YAŞADILAR
Palandöken Belediyesinin beklenen Erzurum şehir takvimi dağıtımı başladı
YEREL

PALANDÖKEN BELEDİYESİNİN BEKLENEN ERZURUM ŞEHİR TAKVİMİ DAĞITIMI BAŞLADI
Sayaç okuyan görevlilere köpek engeli
YEREL

SAYAÇ OKUYAN GÖREVLİLERE KÖPEK ENGELİ
FETÖ'nün cezaevi yapılanmasına yönelik operasyon
YEREL

FETÖ'NÜN CEZAEVİ YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON
Forum Erzurum'dan Superb Hediye
YEREL

FORUM ERZURUM'DAN SUPERB HEDİYE
Başkan Fırat: Dezavantaj ortadan kalkacak
YEREL

BAŞKAN FIRAT: DEZAVANTAJ ORTADAN KALKACAK
Kahraman'dan Yücelik'e ziyaret
YEREL

KAHRAMAN'DAN YÜCELİK'E ZİYARET
ESKİ Kongre Caddesi'nde tahsilat şubesi açtı
YEREL

ESKİ KONGRE CADDESİ'NDE TAHSİLAT ŞUBESİ AÇTI
Düşük ve sonrasına dikkat!
YEREL

DÜŞÜK VE SONRASINA DİKKAT!