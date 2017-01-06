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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Mardin kırsalında yol çalışması başlatıldı

06 Ocak 2017 Cuma, 11:10
Mardin kırsalında yol çalışması başlatıldı
Mardin kırsalında yol çalışması başlatıldı

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin'in kırsal kesimlerinde yol çalışması başlatıldı.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Yaman, ağır kış şartlarına rağmen Kırsal Yollar Daire Başkanlığı ekiplerinin yol yapım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Birçok noktada yol yapım çalışmalarını eş zamanlı sürdürdüğüne işaret eden Vali Yaman, çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.
Yeni dönemde her alanda modern şehirciliğin muhtevası olan hizmetleri yapmanın gayreti içerisinde olduklarını kaydeden Vali Yaman, "Mardin geneline yaydığımız çok geniş bir alanda altyapı ve yol yapım ve onurum çalışmalarının içerisindeyiz. Ekiplerimiz Artuklu'ya bağlı Cevizpınar ile İstasyon mahallelerinde, Savur'a bağlı Üçerli ve Kocahöyük mahallelerinde, Kızıltepe'de Altıntoprak, Tanrıverdi, Buğday Pazarı'nda, Nusaybin Girmeli'de, Derik'te Akıncılar ve Sarp yolunda yol yapım ve onarım çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Kış ortasında ve zor şartlar altında sürdürülen çalışmalar, vatandaşlarımıza daha rahat bir ulaşım altyapısı imkânı sunma gayesidir. İnşallah önümüzdeki günlerde bu çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz" dedi.
Birinci Cadde üzerindeki trafik, ulaşım ve park sorununu çözme konusunda yoğun çalışmalar içerisinde olduklarını da kaydeden Vali Yaman, bu konuda ilgili teknik ekiplerin farklı çözüm yolları ve alternatifleri üzerine çalışmalarını sürdürdüklerini, yapılan çalışmaların uygulanabilir olanlarının üzerinde gerekli değerlendirmeleri önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını anlattı.
(MSK-MP-Y)

06.01.2017 11:14:09 TSI
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