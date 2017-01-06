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Dalaman ve Köyceğiz'de genç çiftçiler düveleri ile buluştu



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.

Genç çiftçilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi ve kırsalda genç nüfus istihdamı sağlanması amacıyla Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygulamaya konulan 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında, Köyceğiz ve Dalaman'da genç çiftçilere hibe desteği sağlandı.

Düzenlenen törende, genç çiftçilerin ve kadınların desteklenmesinin önemini vurgulayan Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, İlçeye ve üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Kaymakam Güldoğan; "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Doğduğum yerde doymak istiyorum." felsefesi ile hareket edilen bu projesiyle; tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır." dedi.

(CC-MB-Y)



06.01.2017 11:14:30 TSI

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