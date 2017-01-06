06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Öğrencilerin çamur ile imtihanı

06 Ocak 2017 Cuma, 11:11
Öğrencilerin çamur ile imtihanı
Öğrencilerin çamur ile imtihanı

(Fotoğraflı)

Halil Ataş
BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde ilköğretim öğrencileri, sınıflarda verdiği ders sıvalarının haricinde okul bahçesinde oluşan çamur birikintileriyle de boğuşmak zorunda kalıyor.
İznik ilçesindeki 5 köyden taşımalı sistem ile Candarlı Köyü İlköğretim okuluna eğitime gelen 118 öğrenci, okul girişinden sınıflarına girebilmek için çamur deryasından geçmek zorunda kalıyor. Her sabah sınıflarına ulaşabilmek için çamur birikintilerini aşmak zorunda kalan öğrenciler, zor anlar yaşıyor.
Okul idarecileri ise, soğuk ve yağışlı kış gününde çocukların bu çamur deryasından kurtarılmasını istiyor.
(HA-AÇ-AF)

06.01.2017 11:15:26 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

BUDO'dan sefer iptalleri
YEREL

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
Sahte polisten büyük vurgun
YEREL

SAHTE POLİSTEN BÜYÜK VURGUN
Çocuklardan barış söyledi
YEREL

ÇOCUKLARDAN BARIŞ SÖYLEDİ
Hırsızlık şüphelilerini sigara izmariti ele verdi
YEREL

HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİNİ SİGARA İZMARİTİ ELE VERDİ

Bursa'da lodos inşaat iskelesini devirdi
YEREL

BURSA'DA LODOS İNŞAAT İSKELESİNİ DEVİRDİ
BUDO'dan sefer iptalleri
YEREL

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
Otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı
YEREL

OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI
Keman virtüözü Markov Bursa'da sahne aldı
YEREL

KEMAN VİRTÜÖZÜ MARKOV BURSA'DA SAHNE ALDI
Bursaspor'da transfer çalışmaları
YEREL

BURSASPOR'DA TRANSFER ÇALIŞMALARI
Bursa'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

BURSA'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
Sargın, Dünya Gürcü Müslümanları Birliği'ni ağırladı
YEREL

SARGIN, DÜNYA GÜRCÜ MÜSLÜMANLARI BİRLİĞİ'Nİ AĞIRLADI
Süt üreticilerine desteklemeler ödendi
YEREL

SÜT ÜRETİCİLERİNE DESTEKLEMELER ÖDENDİ
Aktaş'tan savcı ve hakimlere ziyaret
YEREL

AKTAŞ'TAN SAVCI VE HAKİMLERE ZİYARET
Nilüfer'de karla mücadele ekipleri teyakkuzda
YEREL

NİLÜFER'DE KARLA MÜCADELE EKİPLERİ TEYAKKUZDA
Kuşlara soğuk havada sıcak yuva
YEREL

KUŞLARA SOĞUK HAVADA SICAK YUVA
Uludağ'da kaybolan öğrenciler kurtarıldı
YEREL

ULUDAĞ'DA KAYBOLAN ÖĞRENCİLER KURTARILDI
UEDAŞ, kardeşlerini bu yıl da üşütmedi
YEREL

UEDAŞ, KARDEŞLERİNİ BU YIL DA ÜŞÜTMEDİ
Gemlik'ten birlik beraberlik mesajı
YEREL

GEMLİK'TEN BİRLİK BERABERLİK MESAJI
&quot;Junioshow Fuarı&quot; 10 Ocak'ta açılacak
YEREL

"JUNİOSHOW FUARI" 10 OCAK'TA AÇILACAK
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi rekora hazırlanıyor
YEREL

BURSA BİLİM VE TEKNOLOJİ MERKEZİ REKORA HAZIRLANIYOR
Halk otobüsleri mercek altında
YEREL

HALK OTOBÜSLERİ MERCEK ALTINDA
BTM rekora hazırlanıyor
YEREL

BTM REKORA HAZIRLANIYOR
BTM rekora hazırlanıyor
YEREL

BTM REKORA HAZIRLANIYOR
Kurtulan icraatlarını anlattı
YEREL

KURTULAN İCRAATLARINI ANLATTI