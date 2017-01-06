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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Çiftçilere gece eğitim toplantısı devam ediyor

06 Ocak 2017 Cuma, 11:12
Çiftçilere gece eğitim toplantısı devam ediyor
Çiftçilere gece eğitim toplantısı devam ediyor

(Fotoğraflı)

Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, Saray ilçesine bağlı Güngörmez ve Küçükyoncalı mahallelerinde gece eğitimi yapıldı.
Eğitimde konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, üreticilere milli tarım projesi, manda yetiştiriciliği, manda sütü ve yoğurdunun değerlendirilmesi, güncel desteklemeler, organik tarım, iyi tarım uygulamaları, ÇATAK Projesi, tarımsal ürünlerde pestisit kalıntısı, tarım alanlarında organik madde miktarının arttırılması, hayvan refahı, yem bitkileri yetiştiriciliği, alternatif tarımsal ürünler, arazi toplulaştırma faaliyetleri, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, uygulamaları konularında bilgi verdikten sonra üreticilerin sorularına cevap verdi.
Sarıkoca, Güngörmez mahallesinde tatlı su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına katkı sağlamak üzere bir proje çalışması yürüten öğrenci ve öğretmenleri ile bir araya geldi. Su kaşifleri öğrenciler ile tatlı su kullanımı, su kirliliği, tarımda kullanılan kimyasalların insan ve çevre sağlığına etkileri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirildi.
(HLD-MAF-Y)

06.01.2017 11:16:01 TSI
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