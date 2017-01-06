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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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SİT alanındaki tarihi Kilis evleri bir bir yıkılıyor

06 Ocak 2017 Cuma, 11:15
SİT alanındaki tarihi Kilis evleri bir bir yıkılıyor
SİT alanındaki tarihi Kilis evleri bir bir yıkılıyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'te SİT alanı içerisinde bulunan tarihi Kilis evlerinin büyük bölümü, restorasyon yapılamadığı için ağır kış şartlarına dayanamayıp bir bir yıkılmaya başladı.
Geçmişi yüz yıllara dayanan Kilis'te, tarihi evler adete kendi kaderine terk edildi. Vatandaşlar, SİT alanı içerisinde bulunun tarihi evlere herhangi bir düzenleme yapılmasına izin verilmediğini ifade ederek, "Sadece restorasyon yapılmasını izin veriliyor. Bu evlerde restorasyon dışında tadilat yapılması imkansız. Bir çok tarihi evin mirascılarının çok olması veya sahiplerinin il dışında yaşaması nedeniyle kaderine terk edilmiş durumdadır. SİT alanı içerisinde bulunan evlerin birçoğunun yıkılma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu tarihi evler tehlike saçıyor. Tarihi evlerde her hangi bir tadilat veya yapılaşma yapmak imkansız, evlerde düzenleme yapılması veya tadilat yapılması için izin verilmesi gerekiyor. Fakat Anıtlar Yüksek Kurulundan izin verilmiyor. Yasal işlemleri uzun sürdüğü için kimse uğraşamıyor"diye konuştu.
(MAD-BRN-Y)

06.01.2017 11:19:13 TSI
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