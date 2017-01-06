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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Tütüncü, öğrencilerle buluştu

06 Ocak 2017 Cuma, 11:15
Tütüncü, öğrencilerle buluştu
Tütüncü, öğrencilerle buluştu

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, Hüseyin Ak Ortaokulu öğrencilerini ağırladı.
Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, Hüseyin Ak Ortaokulu öğrencilerini meclis salonunda ağırladı. Belediye birimlerini gezdikten sonra Başkan Tütüncü ile bir araya gelen öğrenciler, okulları, yaşadıkları muhitleri ve sosyal yaşantıları için gereksinimlerini direkt olarak dile getirdiler.

Çocuklar isteklerini sıraladı
Söz alan ilk öğrenci, okul bahçesinde yağmurdan ve sıcaktan korunarak yemek yiyebilmeleri için çardak talep etti. Tütüncü de bu talebin karşılanması için Özel Kalem personeline not aldırdı. Bir kız öğrenci okul civarında bir kütüphane yapılmasını isterken, bir erkek öğrenci ise voleybol sahası talep etti. Başka bir öğrenci de okullarına bilgisayar sınıfı kurulmasını talep etti.

Kepez'e 2 kütüphane geliyor
Bu okula bilgisayar sınıfı açmayı planladıklarını, fakat boş sınıf olmadığından bu planı ötelediklerini açılayan Tütüncü, boş sınıf olduğu anda bu yatırımı yapacaklarının sözünü verdi. Kepez'e 2017 yatırım projeleri arasında biri çocuklar için olmak üzere 2 kütüphane vaat ettiklerini hatırlatan Tütüncü, bu öneriyi sunan çocuklara teşekkür etti.

Dokuma Parkı'na spor sahaları
Okulun etrafında boş alan olmadığından spor alanları kazandıramadıklarını belirten Tütüncü, "Benim de çok istediğim bir yatırım olacaktı, ama yeterli yer bulamadık. Fakat Dokuma Parkı içine 2 futbol ile birer basketbol ve voleybol sahası kazandıracağız. Ayrıca Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yapılan spor salonu tamamlanmak üzere. Okulunuzun arkasındaki belediyenin halı sahasından gündüzleri çocukların ücretsiz yararlanmasını sağladık" diye konuştu.

Hatıra fotoğrafı çektirdi
Tütüncü, çocuklara imzalı tişört, Kepe Belediye Tiyatrosu'nun gösterisine, Kepezspor takımlarının hafta sonunda yapacağı voleybol ve futbol maçlarına davetiyeler verdi. Buluşmanın sonunda öğrenci ve öğretmelerle hatıra fotoğrafı çektiren Tütüncü, öğrencilerin öz çekim yapma isteklerini de geri çevirmedi.
(SÇ-SÇ-Y)

06.01.2017 11:20:11 TSI
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