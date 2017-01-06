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Sanat sokağı yenilendi



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından Sanat sokağında yenileme çalışması yapıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Sanat sokağında bir süre önce başlatılan yenileme çalışması tamamlandı. Buna göre, sokaktaki kent mobilyalarının tamamı değiştirildi ve bölgeye çok daha kullanışlı ve estetik oturma bankı, çiçeklik saksı ve çöp kutusu konuldu. Sanat sokağındaki çiçekliklere çobanpüskülü ve alev ağacı dikildiğini de söyleyen yetkililer, "Sanat sokağının yeni hali çok daha kullanışlı ve güzle oldu" dediler.

Vatandaşlar da Sanat sokağının yeni halini çok beğendiklerini söyleyerek İzmit Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

(GY-Y)



06.01.2017 11:20:44 TSI

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